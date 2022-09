The Crown saison 6 : La série trouve ses William et Kate

Deux acteurs joueront le Prince William dans la saison 6 de The Crown qui a aussi trouvé sa Kate Middleton.

Après un long processus de casting, The Crown a trouvé (ses) Prince William et Kate Middleton pour la sixième saison de la série. Selon Deadline, les producteurs ont opté pour une double dose de William, avec deux acteurs choisis pour le jouer d’abord à l’adolescence puis plus tard en tant que jeune adulte.

Rufus Kampa assumera le rôle du Prince William à l’âge de 15 ans, tandis qu’Ed McVey prendra le relais pour le jouer alors qu’il passe à l’âge adulte. Du côté de la future Duchesse de Cambridge, Meg Bellamy a été, quand à elle, choisie pour le rôle de Kate. La saison 6 de Crown marque les débuts à l’écran professionnel pour les trois jeunes acteurs. Ils commencent le tournage plus tard cette année.

Kampa apparaîtra dans des épisodes décrivant comment la famille royale britannique a fait face à la mort tragique de la mère de William, Diana, princesse de Galles, décédée en août 1997. Les scènes de McVey incluront la rencontre de William avec Kate alors qu’ils étudiaient tous les deux l’histoire de l’art à l’Université de St Andrews à Fife, en Écosse en 2001. Le couple s’est marié en 2011 et sont maintenant le duc et la duchesse de Cambridge.

La cinquième saison de The Crown devrait être diffusée sur Netflix en novembre avec Imelda Staunton dépeignant la reine Elizabeth, Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret, Jonathan Pryce dans le rôle du duc d’Édimbourg Prince Philip; Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana et Dominic West en tant que prince de Galles.

Le propre fils de Dominic West, Senan West, joue William dans le dernier épisode de la saison 5, avec Timothee Sambor jouant également le jeune prince. Teddy Hawley et Will Powell joueront tous les deux le jeune prince Harry, Harry n’ayant pas encore été casté pour la saison 6.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Getty Images