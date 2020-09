Wonder Woman 1984 : Durée du film révélée

La durée du film Wonder Woman 1984 aurait été révélée et il sera long.

Les fans de Wonder Woman attendent patiemment la suite dans les années 1980, après plusieurs reports de sortie en raison de la situation sanitaire mondiale actuelle. Eh bien, il semble que le film récompensera la patience du public avec beaucoup d’action de super-héros, car la durée de Wonder Woman 1984 a maintenant été révélée et indique que le film dure 151 minutes, soit 2h31. Il ferait ainsi 10 minutes de plus que le premier film.

Selon un twittos, la durée a été révélée via un site coréen. Il faut donc prendre cette information avec précaution mais avec deux méchants et le retour de Steve Trevor, il faut le temps de raconter l’histoire.

It’s confirmed by Korea that Wonder Woman 1984 have a runtime of 151 minutes! #WonderWoman1984 pic.twitter.com/IJlpJqx7tg — Gavin (@gavinfeng97) August 31, 2020

Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Suite de Wonder Woman, qui avait attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles en France en 2017, Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Rendez-vous en salle le 30 septembre prochain pour Wonder Woman 1984.

Crédit ©Warner Bros