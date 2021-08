Thor Love and Thunder : Les Gardiens de la Galaxie seront complètement dingues

Selon Karen Gillian, Taika Waititi a fait sortir le côté dingue des Gardiens de la Galaxie dans Thor Love and Thunder.

Karen Gillan, reprendra son rôle de Nebula des Gardiens de la Galaxie dans Thor: Love and Thunder du réalisateur Taika Waititi. L’actrice a récemment teasé l’humour dans la prochaine aventure de Thor, mais a rapidement précisé que cela ne signifie pas nécessairement que Nebula, connue pour son côté passif agressif, fera soudainement des blagues.

Dans une interview à Collider, elle confie : « Taika a vraiment fait ressortir le côté dingue. Je pense que tout le monde est juste vraiment, vraiment drôle et barré et sauvage (…). Je ne pense pas que Nebula se trouve drôle ou est drôle, mais dans son sérieux, je pense que nous la trouverons drôle, et juste la pure agressivité dans laquelle nous avons puisé. »

Cela ne devrait surprendre absolument personne que Thor: Love and Thunder aura de l’humour, comme le précédent Marvel de Waititi, Thor: Ragnarok en 2017, qui est l’un des films les plus drôles de la franchise. Ce sera la première fois que le cinéaste nous présente son itération des Gardiens de la Galaxie, et il semble que Waititi y mettra sa patte.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux. Russell Crowe est aussi annoncé au casting.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Collider / Crédit ©DR/Marvel.