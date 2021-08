The Flash le film : La Batcycle de Batman se dévoile sur le tournage (photo)

Une photo de tournage du film The Flash donne un bel aperçu de la Batcycle du Batman de Ben Affleck



Le film The Flash est actuellement en tournage à Glasgow en Ecosse et une nouvelle photo de plateau offre l’aperçu le plus clair à ce jour sur la Batcycle, qui devrait apparaître dans le film DC. Il s’agit du véhicule du Batman de Ben Affleck et non Michael Keaton, qui lui sera en Batmobile.

Plus tôt en juillet, la production de The Flash s’est arrêtée après un accident impliquant la Batcycle, un cascadeur de Batman et un caméraman lors du tournage à Glasgow. Selon un témoignage, le cascadeur conduisait la Batcycle avec le caméraman qui le suivait sur sa propre moto. Le membre de l’équipe est entré en collision avec la Batcycle, glissant sous le véhicule. L’étendue des blessures du membre de l’équipe n’a pas été rendue publique.

“Hoi, Batman – whurs yur wee pal?” (Excuse me Batman, do you know where Robin is?). #OnlyInGlasgow I’m sure they’ll be edit it out of the soundtrack 😂 Filming of #TheFlashMovie in #Glasgow today. #Batman #visitglasgow pic.twitter.com/O8uZGl0WsZ — Andy Falconer 📷 (@FalconerPhotos) July 30, 2021

On ne sait pas si la nouvelle image est celle d’un cascadeur ou de Ben Affleck, qui a été confirmé pour apparaître dans The Flash. Il a également été confirmé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman des films de Tim Burton. Affleck et Keaton seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, avec Ezra Miller reprenant son rôle de Barry Allen/The Flash. Kiersey Clemons sera Iris West et Ron Levingston sera le père de Barry.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en novembre 2022.

Source : CBR / Crédit ©DR/Warner Bros