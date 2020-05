Avatar 2 : Sigourney Weaver se dévoile en photo

Découvrez une image de tournage du film Avatar 2 avec Sigourney Weaver de retour dans le rôle du Dr. Grace Augustine.

Une nouvelle image de la production du film Avatar 2 a fait surface en ligne. Si le tournage des suites du film de James Cameron est à l’arrêt comme toutes les autres productions dans le monde, le producteur Jon Landau a posté une photo prise sur le tournage sur le compte officiel du film.

Sur cette image, on découvre le producteur lui-même accompagné de Sigourney Weaver et Joel David Moore. Ils se trouvent sur le Site 26, un endroit qu’on voit beaucoup dans le premier film. Ils reviendront sur les lieux dans les nouveaux films.

Les fans de la franchise se souviennent que le Dr Grace Augustine meurt dans le premier film. On se demande ainsi comment elle reviendra.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.

