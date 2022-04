The Crow : Bill Skarsgard est le nouvel Eric Draven

Bill Skarsgard jouera Eric Draven dans le remake de The Crow qui sera réalisé par Rupert Sanders.

Cela fait des années qu’un remake de The Crow essaie de se mettre en place, mais sans succès. Après plusieurs tentatives tombées à l’eau, dont une avec Jason Momoa, un espoir renait avec un nouveau réalisateur et un nouvel acteur principal. Le projet est en pré-production et le tournage devrait débuter en juin à Prague et à Munich.

Selon The Hollywood Reporter, Rupert Sanders (Blanche-Neige et le chasseur, Ghost in the Shell) est sur le point de réaliser une nouvelle réinvention de The Crow avec un scénario écrit par le nommé aux Oscars Zach Baylin (La Méthode Williams). Bill Skarsgard (Pennywyse dans la franchise Ça, Castle Rock) devrait jouer le rôle principal d’Eric Draven, joué à l’origine par Brandon Lee.

En plus de ça, Deadline dévoile que FKA twigs, auteur-compositeur-interprète nommé aux Grammy Awards, devrait également jouer dans le film.

« The Crow est beau, sombre, poétique et parfois dérangeant », déclare le réalisateur Sanders. « C’est une histoire d’amour, de perte, de chagrin et de vengeance. C’est un grand honneur de revisiter la bande dessinée emblématique de James O’Barr et de réinventer The Crow comme une voix inquiétante d’aujourd’hui. »

Les fans de The Crow, ont de nombreuses raisons d’être sceptiques quant au fait que cette itération ne déraillera pas à la dernière minute, compte tenu de la tristement célèbre histoire de la franchise. Le premier film, sorti en 1994, a été un succès critique et au box-office et a acquis un culte fervent après la mort sur le plateau de la star Brandon Lee.

Une suite, intitulée The Crow: City of Angels, mettait en vedette Vincent Perez. Elle est sortie en 1996 et a été suivie de deux autres films, The Crow: Salvation (2000) et The Crow: Wicked Prayer (2005), avec Eric Mabius et Edward Furlong comme protagonistes respectifs. Il y a même eu une série télévisée de la fin des années 1990 mettant en vedette Mark Dacascos. Mais depuis Wicked Prayer la franchise a connu beaucoup de problèmes.

Le réalisateur Stephen Norrington (Blade) travaillait sur un reboot, tandis que F. Javier Gutiérrez (Tres Dias) et l’acteur Luke Evans travaillaient sur un autre. Corin Hardy (The Nun) a tenté un reboot en 2017 avec Jason Momoa, mais les deux hommes sont partis en 2018 après un affrontement sur des problèmes financiers entre les producteurs et le distributeur, coupant à nouveau les ailes du projet.

On attend désormais de voir si cette tentative est la bonne pour faire revivre The Crow sur grand écran.

Source : THR, Deadline / Crédit ©DR