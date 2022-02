Spider-Man No Way Home : Les scénaristes voulaient plus de Matt Murdock

Les scénaristes de Spider-Man No Way Home voulaient plus de Matt Murdock mais ils expliquent pourquoi il n’apparait pas plus.

Une des rumeurs qui circulait bien avant la sortie du film Spider-Man No Way Home était que Charlie Cox reviendrait dans son rôle de Matt Murdock, alias Daredevil qu’il a joué dans les séries Marvel sur Netflix. La rumeur disait alors que Murdock serait l’avocat de Peter après le fiasco avec Mysterio.

Une photo montrant Peter, tante May et Happy discutant avec Matt Murdock a fait son apparition sur la toile confirmant ainsi sa présence. Si beaucoup doutaient de la légitimité de cette image, il s’est avéré qu’elle était bien réelle, mais cette scène est l’unique apparition de Murdock dans le film.

Les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers ont révélé à The Q&A with Jeff Goldsmith qu’ils avaient « absolument » discuté d’avoir plus de Matt Murdock dans le film. « C’était le défi de ce film : amener tous ces autres personnages », a expliqué Sommers.

« Nous adorons ces personnages, et vous aimeriez les voir faire toutes sortes de choses, mais la question est de savoir pour quoi y a-t-il de la place ? Je pourrais regarder n’importe lequel de ces personnages que nous avons amenés juste faire un tout autre film par eux-mêmes ou dans une combinaison variée, mais nous devons, en fin de compte, servir l’histoire de notre Peter Parker et de notre Spider-Man, peu importe à quel point c’est tentant. »

Sommers a ajouté : « Nous avons eu tellement d’idées dans la salle d’écriture : ‘Ce ne serait pas cool si ce type faisait ça et que ces deux-là se rencontraient et faisaient ça…?’ Il y a tellement de permutations excitantes maintenant que nous jouons dans ce bac à sable. À la fin de la journée, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Nous ne voulions pas faire des choses qui détourneraient l’attention de l’histoire de notre Peter et de notre Spider-Man. Alors absolument, une fois que nous avons su que nous allions avoir Matt Murdock, c’était du genre, ‘Il pourrait faire ceci, il pourrait faire cela, ce serait tellement cool, n’est-ce pas génial ?’ »

Ce n’était pas seulement Matt Murdock qui tentait les scénaristes : « Nous avons toujours dû retirer beaucoup de choses pour nous assurer de maintenir notre concentration. »

Spider-Man No Way Home est toujours dans les salles de cinéma.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel/Netflix