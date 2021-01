The Mandalorian : Le caméo surprise est « le plus grand des cadeaux » selon l’interprète

L’interprète du caméo surprise du final de The Mandalorian qualifie son apparition comme étant « le plus grand des cadeaux ». Spoilers.

Cela fait déjà deux semaines que le final de The Mandalorian est disponible sur Disney+. Si par le plus grand des miracles, vous ne l’avez pas encore vu et avez réussi à esquiver les spoilers, chapeau à vous, ce n’est pas facile. La suite de cet article est clairement révélatrice du final, c’est donc le moment de partir si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise. Pour les autres, c’est ci-dessus.

Maintenant que l’épisode est disponible et que le monde a découvert que Luke Skywalker a fait une apparition, Mark Hamill peut enfin ouvertement parler de cette apparition surprise. Juste après la mise en ligne, il avait déjà confié que c’était un miracle que le secret fut aussi gardé, puis plus récemment, il a tenu à remercier les créateurs.

Remerciant le showrunner Jon Favreau et le scénariste-producteur exécutif Dave Filoni, Hamill a tweeté : « Parfois, les plus beaux cadeaux sont les plus inattendus et quelque chose dont vous n’avez jamais réalisé que vous vouliez jusqu’à ce qu’ils soient offets. #ThankYouJonAndDave. »

Sometimes the greatest gifts are the most unexpected and something you never realized you wanted until it was given.#ThankYouJonAndDave 🙏 pic.twitter.com/4nNjSvbvIN — Mark Hamill (@HamillHimself) December 30, 2020

Il est aussi très reconnaissant de la réaction enthousiaste des fans, la qualifiant de « bouleversante et très touchante » pour lui.

#NoWords-Seeing fan’s reactions to Luke’s return is something I will cherish forever. Their anticipation seeing the X-Wing/Ep. 6 Robes/a lightsaber/a GREEN lightsaber/a gloved hand/an ungloved hand/a Force choke/R2-was OVERWHELMING & very moving to me-1/2 https://t.co/gzKn9IVPf6 — Mark Hamill (@HamillHimself) December 31, 2020

Le final de la saison 2 a amené Din Djarin (Pedro Pascal) et ses alliés à bord du navire de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) pour sauver Grogu / L’Enfant / Bébé Yoda. Lorsque les Dark Troopers arrivent et que tout semble perdu pour les forces du bien, un X-Wing familier monte à bord de l’engin.

Un Jedi en sort, brandissant un sabre laser vert contre les troopers. Cette personne arrive sur le pont principal et se révèle être Luke – une version plus jeune en CGI du personnage de Hamill et à ses côtés se trouve R2-D2.

The Mandalorian revient à Noël 2021 pour sa saison 3.

Crédit ©Lucasfilm