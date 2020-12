The Mandalorian saison 2 : Mark Hamill réagit au caméo surprise du final (spoilers)

Mark Hamill réagit au caméo surprise du final de la saison 2 de The Mandalorian. Spoilers.

Vendredi dernier, Disney+ a dévoilé le final de la saison 2 de The Mandalorian et une apparition a surpris les fans même s’ils l’espéraient très fort. En effet, un jeune Luke Skywalker a fait son apparition. C’était donc un retour triomphant pour Mark Hamill dans l’univers Star Wars.

Dans l’épisode, une version CGI de Luke Skywalker (Hamill) sauve Mando (Pedro Pascal) et Grogu alias Baby Yoda – des Dark Troopers, envoyés par Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Dans une scène finale réconfortante, Mando a regardé Grogu partir avec Luke et son droïde de longue date, R2-D2, pour terminer sa formation Jedi.

Après la diffusion de l’épisode, Hamill, a tweeté: « Le fait que nous ayons pu garder mon implication secrète pendant plus d’un an sans fuites n’est rien de moins qu’un miracle. Un vrai triomphe pour ceux qui détestent les spoilers partout ! »

The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 19, 2020