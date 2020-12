The Mandalorian : R2-D2 a-t-il sauvé Grogu de l’Ordre 66 ? (Théorie)

Les fans de The Mandalorian pensent savoir qui a sauvé Grogu, alias Bébé Yoda, de l’Ordre 66. Théorie.

Alors que la saison 2 de The Mandalorian s’est terminée la semaine dernière, une nouvelle théorie concernant Grogu, alias Bébé Yoda, fait le tour de la toile. Il reste encore quelques questions concernant l’Enfant, notamment qui l’a sauvé durant l’attaque de l’Ordre 66 au Temple Jedi.

Dans le final de la saison 2 de The Mandalorian, les fans ont eu droit au retour de deux personnages emblématiques de Star Wars: Luke Skywalker et R2-D2. Luke est venu récupérer Grogu auprès de Din Djarin afin de lui donner une formation Jedi appropriée, bien que le petit hésite un peu avant d’aller avec son nouveau maître.

Tout cela semble changer quand il a vu apparaître R2-D2. Grogu se redressa immédiatement et le droïde semble extrêmement content de le voir. R2-D2 pourrait-il être celui qui a sauvé Grogu de l’Ordre 66 ?

Il semble que les deux aient eu un lien immédiat lorsqu’ils se sont rencontrés à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. R2-D2 aurait très bien pu être celui qui aurait sauvé Grogu, même si c’est loin d’être une confirmation.

Nous sommes bien évidemment en terrain de spéculations. L’excitation de Grogu en voyant R2-D2 n’a peut-être rien à voir avec le fait qu’ils se connaissent. Il était peut-être simplement content de voir un droïde lumineux. Après tout, même s’il a plus de 50 ans, Bébé Yoda reste un enfant attiré par tout ce qui brille. Quant à la réaction de R2-D2, c’est peut-être à cause de la ressemblance de l’Enfant à Yoda.

Est-ce que le sauvetage de Bébé Yoda sera expliqué dans le futur de The Mandalorian ? Pour le moment, on ne le sait pas. On ne sait même pas si on reverra l’Enfant puisqu’il est désormais entre les mains de Luke Skywalker.

The Mandalorian revient l’année prochaine sur Disney+

Source : Inverse / Crédit ©Lucasfilm/Disney+