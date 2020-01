Marvel : Comment Harry Potter a inspiré Kevin Feige pour le MCU

Kevin Feige de Marvel s’est inspiré de la franchise Harry Potter pour façonner le MCU.

La franchise Harry Potter précède le Marvel Cinematic Universe de quelques années mais ces deux mastodontes d’Hollywood ont beaucoup en commun. Ils sont tous les deux basés sur des œuvres pré-existantes, adorées d’un public très spécifique. D’un côté le genre fantasy pour enfants/jeunes adultes, de l’autre les comics de super-héros.

Pour mettre en place le MCU, Kevin Feige, le président de Marvel, a utilisé Harry Potter comme point de référence. Durant un Q&A à New York la semaine dernière, Feige a expliqué comment le modèle Harry Potter l’avait aidé.

« Je dois mon expérience à Harry Potter, » dit-il. « Je n’ai jamais lu les livres Harry Potter. Mes enfants ne sont pas assez vieux et ne sont pas encore dedans, et je ne les ai pas lus lors de leur première sortie, mais je suis allé voir chaque week-end de sortie du film Harry Potter. »

Il ajoute : « Je l’ai vu et je l’ai apprécié, puis j’ai tout oublié et je n’y ai plus pensé avant la sortie du prochain film Harry Potter. Et ces films étaient si bien réalisés parce que je pouvais tout suivre. Je pouvais le suivre, je pouvais le suivre, parfois je devais dire « Qui c’est ? » Mais pour la plupart, je pouvais le suivre totalement. »

Il continue : « Maintenant, si j’avais regardé chaque film dix fois, si j’avais lu chaque livre, je parie qu’il y a des dizaines d’autres choses que je verrais et apprécierais, mais elles ne m’ont jamais empêché de le vivre comme un pur récit. C’est donc en quelque sorte ce que nous essayons de naviguer, c’est si un easter egg ou une référence ou quelque chose est trop présent et gêne l’histoire que vous racontez au point que les gens qui n’en sont pas conscients se demandent « Que se passe-t-il ? » Alors nous le retirons. »

Harry Potter lui a servi à créer un univers qui est complètement compréhensible et appréciable pour le téléspectateur lambda mais qui est suffisamment riche de références pour que les aficionados en profitent pleinement.

Le MCU fonctionne parce que Kevin Feige a trouvé la balance entre attiré le grand public qui ne connait pas bien les comics et faire plaisir aux fans avec des références bien précises.

