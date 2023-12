Spider-Man 4 : Aucune décision prise pour le moment selon Tom Holland

Tom Holland confie qu’il y a bien eu des discussions pour Spider-Man mais qu’aucune décision n’a été prise pour l’instant.

Si certains fans de Marvel pensent que Spider-Man 4 est une chose sûre, ils devraient peut-être réviser leurs attentes. Lors d’une conférence de presse avec la Critics Choice Association, Tom Holland a déclaré qu’une idée d’histoire convaincante n’avait pas encore émergé.

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons activement engagé des conversations sur ce à quoi cela pourrait potentiellement ressembler pour une quatrième interprétation de mon personnage », a-t-il déclaré.

Holland se dit très protecteur du personnage et ne veut pas faire n’importe quoi, il souhaite protéger son héritage.

Il ajoute : « Que nous puissions ou non trouver un moyen de rendre justice au personnage est une autre chose. Je me sens très protecteur envers Spider-Man. Je me sens très, très chanceux que nous ayons pu travailler sur une franchise qui s’est améliorée à chaque film, qui a eu plus de succès à chaque film, ce qui, je pense, est vraiment rare, et je veux protéger son héritage. Donc, je n’en ferai pas un autre pour en faire un autre. Il faudra que le personnage en vaille la peine. »

Cependant si et quand une belle histoire se présente et que le film obtient le feu vert, Holland est prêt à repartir.

« Mais cela dit, si nous pouvons comprendre cela, je serais idiot de ne pas remettre la combinaison car je dois tout à Spider-Man. J’adore le personnage et les gens avec qui je travaille. Alors j’adorerais raconter une autre histoire, mais je ne la raconterai que si nous trouvons la bonne. »

Pour le moment, il n’y a rien de concret concernant le futur du Spider-Man de Tom Holland. On attend de voir s’il sera présent dans les prochains films Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios