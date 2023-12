Furiosa : Anya Taylor-Joy se dévoile dans la préquelle de Mad Max Fury Road (trailer)

Anya Taylor-Joy se dévoile en Furiosa dans la bande-annonce de la préquelle de Mad Max aux côtés de Chris Hemsworth.

La folie et la fureur de Mad Max est bientôt de retour sur grand écran. Warner Bros a dévoilé un premier trailer pour le film Furiosa : Une Saga Mad Max, la préquelle très attendue de la saga de George Miller, porté par Anya Taylor Joy.

Ces premières images, dévoilées durant la convention CCXP au Brésil, replongent rapidement dans cet univers et se déroule 45 ans après que le monde se soit effondré.

Le studio a dévoilé un premier aperçu d’Anya Taylor-Joy, dans le rôle de Furiosa, une version plus jeune du personnage badass incarné par Charlize Theron dans Fury Road. Chris Hemsworth et Tom Burke la rejoignent pour le voyage, ce dernier ayant été choisi pour remplacer Yahya Abdul-Mateen II, qui a dû se retirer en raison de conflits d’emploi du temps.

Selon la description officielle de l’intrigue du film : Alors que le monde s’écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d’une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle.

Selon Taylor-Joy, qui s’est exprimée sur scène au CCXP, le film « est une histoire courageuse, de survie et d’espoir impossible ».

Hemsworth incarne Dementus, que l’acteur a décrit comme « une personne très violente, folle et brutale, née du Wasteland ».

« Il est le produit de son environnement, et il y a une intensité et une brutalité en lui », a poursuivi Hemsworth. « Il est né dans un espace où il faut tuer ou être tué, et il a appris à gouverner d’une main de fer. Il a un charisme en lui, et c’est un charisme manipulateur. »

Réalisé par George Miller, Furiosa : Une Saga Mad Max sort le 22 mai 2024.

Furiosa : Une Saga Mad Max – Bande-annonce VF

Furiosa : Une Saga Mad Max – Bande-annonce VOST