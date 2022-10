Nosferatu : Bill Skarsgard et Lily-Rose Depp pour le remake du film de vampire

Le remake de Nosferatu sort enfin de sa tombe et verra le jour avec Bill Skarsgard et Lily-Rose Depp à l’affiche.

Le remake de Nosferatu de Robert Egger, en développement depuis quelques années, a fait un énorme bond en avant. Le projet du réalisateur de The Northman a trouvé ses stars avec Bill Skarsgard (Ça) dans le rôle titre et Lily-Rose Depp (Le Roi) le rejoignant en tant que rôle principal féminin. Selon Deadline, Skarsgard est déjà attaché au film Focus Features, tandis que Depp est en pourparlers à ce stade, et comme indiqué précédemment, Eggers dirigera et écrira le film.

Ce n’est pas la première fois qu’Eggers essaie de monter son film. En 2019 Harry Styles et Anya Taylor-Joy étaient attachés pour les rôles principaux lorsque le film était en développement chez Studio 8. Cependant, le studio a décidé de mettre le film en attente pendant qu’il résolvait les problèmes de budget et de calendrier, puis Eggers s’est attaché à The Northman et son projet passionné a été mis de côté.

The Northman n’a pas eu le succès commercial espéré, mais le film a reçu des critiques plutôt solides permettant à Eggers de monter son prochain projet.

Le film original Nosferatu est sorti à l’origine en 1922 en tant que film muet du réalisateur allemand F.W. Murnau, avec Max Shrek dans le rôle du vampire titulaire.

L’histoire de Nosferatu est clairement la même que celle du roman emblématique de Bram Stoker, Dracula, et bien que des noms, tels que le vampire appelé Orlok plutôt que Dracula, et des détails mineurs aient été modifiés, Nosferatu était essentiellement une adaptation non autorisée de l’histoire de Stoker. Pour cette raison, la succession de Stoker a poursuivi les réalisateurs du film et a obtenu une décision de justice selon laquelle toutes les copies du film devraient être détruites. Cependant, malgré cela, une petite poignée d’impressions a survécu, et c’est la raison pour laquelle le film est toujours disponible à ce jour.

Le film a déjà eu un autre remake avec Nosferatu, Fantôme de la Nuit de Werner Herzog en 1979, qui a renommé le vampire Dracula.

Eggers travaille sur sa version depuis 2015 et il semble enfin que son projet va enfin voir le jour.

Source : Deadline / Crédit ©DR