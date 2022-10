Community : Le film est enfin officiel !

Le film Community est enfin une réalité, mais tout le monde ne sera pas de retour.

Cela aura pris du temps, mais « Six saisons et un film » est enfin une réalité. Après des années de promesses de la part des acteurs et des créateurs de Community qu’ils se réuniraient un jour dans un film, la plateforme de streaming de NBC, Peacock, a officiellement annoncé qu’elle allait de l’avant avec Community: The Movie.

Le projet réunira les stars de la série originale Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash et Ken Jeong, avec McHale en tant que producteur exécutif. Le créateur de la série originale Dan Harmon et le producteur exécutif Andrew Guest sont également impliqués. Harmon a déclaré dans une interview le mois dernier que le film avait été décrit et pitché – nous verrons maintenant les résultats.

Bien que McHale ait tagué les stars de la série originale Donald Glover et Yvette Nicole Brown dans son tweet partageant la nouvelle, les deux n’ont pas été inclus dans l’annonce officielle de Peacock. Chevy Chase n’est pas non plus impliqué dans le film.

Même s’il semble qu’elle ne fasse pas partie du film, en réponse à la nouvelle Yvette Nicole Brown a tweeté ses félicitations aux fans de #Community qui ont continué à se mobiliser pour ce film.

« « Six saisons et un film » a commencé comme une ligne effrontée des premières saisons de Community et a rapidement déclenché un mouvement de fans passionnés pour cette comédie NBC emblématique, hilarante et cool (cool, cool) », a déclaré Susan Rovner, directrice de NBCUniversal, dans un communiqué.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants que 15 ans plus tard, nous soyons en mesure de livrer aux fans ce film promis et nous avons hâte de travailler avec Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony et nos partenaires chez UTV pour continuer cette épopée comédie pour le public de Peacock. »

Les détails de l’intrigue sont gardés secrets pour le moment. Le communiqué de presse indique seulement que Community the Movie dérive « de la série télévisée qui a prédit son propre film », ce qui en fait « le film le moins prévisible d’une série télévisée qui fait référence à de nombreux films et émissions de télévision ».

En attendant de savoir où le film sera disponible en France, Community est à voir ou revoir sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©NBC