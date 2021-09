Supergirl saison 6 : La transformation de Kelly en Guardian commence (Spoilers)

Azie Tesfai discute de la progression de Kelly Olsen qui va devenir la nouvelle Guardian dans Supergirl. Spoilers.

Plus tôt cette année, il a été révélé que la sixième et dernière saison de Supergirl verrait Kelly Olsen (Azie Tesfai) prendre le bouclier de son frère James et devenir la nouvelle Guardian. Dans un sens, c’est une progression naturelle pour le personnage qui, presque depuis son introduction dans la série The CW, a fait tout ce qu’elle pouvait pour aider et protéger les autres.

Dans « Crisis on Infinite Earths », elle a même brièvement utilisé le bouclier de Guardian pour aider à l’évacuation de la Terre-38. Cette semaine, Kelly a pris sa décision de devenir officiellement une héroïne de plein droit. Récemment, son interprète a expliqué pourquoi l’épisode « Dream Weaver » était le bon moment pour que ce voyage commence pleinement.

Kelly, bonne samaritaine

Dans « Dream Weaver« , Kelly rencontre un jeune garçon extraterrestre, Joey (Aiden Stoxx) qui est dans une famille d’accueil et qui tente d’attirer l’attention en raison de l’inquiétude qu’il a pour son frère Orlando (Jhaleil Swaby), qui est en prison. Kelly fait équipe avec Kara (Melissa Benoist) pour enquêter et elles découvrent des abus à la prison qui ont un impact direct sur Orlando. Kelly découvre également comment la femme qui dirige le foyer d’accueil maltraite les enfants dont elle a la garde et finit par agir pour les protéger en exposant les mauvais traitements.

À la fin de l’épisode, Kelly dit à Alex (Chyler Leigh) qu’elle va enfin assumer le rôle de Guardian laisser vacant après le départ de James. Alex lui remet ainsi le casque de Guardian que James lui a envoyé. Elle attendait que Kelly soit prête et surtout qu’elle prenne sa décision d’elle-même, pour lui donner. Au fur et à mesure que la saison se poursuit, les fans verront Kelly grandir dans le rôle, mais pour Tesfai, cette histoire était la meilleure façon de commencer ce voyage.

Le bon moment et la manière

« Vous savez, je pense que pour moi personnellement, raconter cette histoire à travers d’autres personnages et utiliser Kelly comme vaisseau était la meilleure façon », a déclaré Tesfai à ComicBook.com. « Et nous avons donc des acteurs incroyables qui viennent et racontent ces histoires, et Kelly n’est qu’une lumière et une lampe pour que leurs intrigues soient mises en évidence. »

Elle ajoute : « Cela m’a toujours semblé être la bonne façon de le faire. Et aussi, s’attaquer à ces problèmes est très compliqué et il était donc très important pour moi que ce ne soit pas [juste] un épisode. Et c’est le début d’un arc, d’un arc narratif, qui semblait être la seule façon d’essayer de l’aborder. Mais Je pense principalement que la réorientation, dans la nouvelle carrière de Kelly, de ces histoires déchirantes à travers d’autres personnages et à travers nos guest stars semblait être la meilleure façon de commencer cet arc de ces circonstances opportunes, déchirantes et difficiles dans lesquelles nos personnages et notre société se trouvent. »

Maintenant que Kelly commence son rôle de super-héros, Tesfai dit être ravie que les gens le voient. C’est le début de tout pour elle : « C’est le début de tout pour Kelly, c’est pourquoi c’est si excitant », a déclaré Tesfai. « Je veux dire, le pouvoir d’elle en tant que femme de décider ce qu’elle veut et d’y entrer ouvre vraiment la porte à tous les espoirs et rêves, je pense, que Kelly a, qu’ils soient exprimés ou non, et chaque espoir et changement que je sais que nos fans ont. Donc, c’est vraiment le début de tout, ce qui est très excitant pour moi de pouvoir regarder tout le monde le voir. »

Dreamer désespérée

Ailleurs, dans le même épisode, Nia / Dreamer, qui a encore du mal avec ses pouvoirs sans les conseils de sa mère, s’est laissée avoir par Nyxly (Peta Sergeant) qui est coincée dans son monde de rêve. Souvenez-vous, quand Kara est sortie de la Zone Fantôme, Nyxly avait aussi réussit à s’échapper en même temps mais elle aurait atterri dans le monde des rêves et ne peut pas en sortir.

Nyxly dit à Nia qu’elle peut manifester ses rêves dans le monde réel et essaie de l’encourager à le faire, disant qu’elle fera tout son possible pour l’aider. Si Nia fait sortir Nyxly du royaume des rêves, Nyxly ramènera sa mère d’entre les morts pour un jour. Alors que Nia n’arrive toujours pas à atteindre sa mère, elle fini par accepter l’offre de Nyxly mais clairement, cela risque de mal se terminer, on sait comment elle a trahi Kara dans la Zone Fantôme.

La semaine prochaine, Supergirl intervient lorsqu’un immeuble de quartier qui était réservé à des logements sociaux risque soudainement d’être vendu à une grande entreprise. Supergirl recrute Orlando (Jhaleil Swaby) pour l’aider à conquérir la ville, mais les choses tournent mal lorsque Nyxly se présente. Pendant ce temps, Nia s’entraîne avec sa mère (Kate Burton).

Supergirl, c’est le mardi sur la CW.

Source : ComicBook.com / Crédit ©CW