Black Panther Wakanda Forever : Les fans divisés sur Shuri en tant que successeur de T’Challa

Les fans de Marvel semblent être divisés sur la personne qui devrait succéder à T’Challa dans Black Panther Wakanda Forever.

Black Panther Wakanda Forever arrivera dans les salles au mois de novembre et sera le dernier film de la Phase du MCU. Comme les fans le savent déjà, la production du film a été difficile après le décès tragique de Chadwick Boseman. L’acteur a placé la barre très haute pour quiconque assumerait le rôle de Black Panther de la franchise à l’avenir.

Les spéculations se sont multipliées depuis le décès de l’acteur de T’Challa et avec la première bande-annonce de la suite, le public a eu une forte indication que Shuri de Letitia Wright reprendra le flambeau, et les fans ont fait part de leurs réflexions sur la perspective. Certains sont contre disant qu’elle n’a pas le niveau d’entrainement et d’autre pensent qu’au contraire, elle a probablement été entrainée parce qu’elle est la seconde dans la succession du trône.

Matt Ramos (alias @TheRealSupes) a lancé un débat en ligne après avoir tweeté en disant que si Shuri est la prochaine Black Panther, il espère « qu’elle suivra une formation tout au long du film ». Il a évoqué cette formation parce qu’il trouverait cela « un peu pratique » si elle devait simplement prendre « l’herbe en forme de cœur et battre Namor » après « qu’il a été un guerrier toute sa vie »:

If Shuri does become the new Black Panther, I hope she goes through training throughout the movie. Even then it’d be a little convenient if she just takes the heart shaped herb & whoops Namor when he’s been a warrior his whole life. pic.twitter.com/Kn0W0OuE0D — Matt Ramos (@therealsupes) July 28, 2022

Pour Ramos, d’autres sont plus compétent que Shuri : « En fin de compte, je veux juste voir le premier grand héros hispanique du MCU rendu justice. D’après ce que nous avons vu dans le passé, Okoye, Nakia et M’baku peuvent tous se battre et Shuri aussi, mais avec sa technologie. À moins qu’elle ne sorte sa combinaison BP, je ne la vois pas battre Namor. Juste mon avis.”

Ultimately I just want to see the first major hispanic hero in the MCU done justice. From what we’ve seen in the past, Okoye, Nakia & M’baku can all fight & so can Shuri but with her tech. Unless she tech’s out her BP suit, I don’t see her beating Namor. Just my opinion. — Matt Ramos (@therealsupes) July 29, 2022

Mais pour @POCculture, Shuri est sa place dans le costume : « Vous devez aimer la façon dont les gens supposent que Shuri, la 2e en ligne d’une famille royale de Black Panthers, ne s’est jamais entraînée. CE serait en fait la partie irréaliste. Les histoires sont nombreuses avec des personnages masculins passant soudainement de zéro à héros mais CELA ils ne peut pas accepter. »

You gotta love how people assume that Shuri, the 2nd in line in a royal family of Black Panthers, has never trained. THAT would actually be the unrealistic part. Stories are rife w/ male characters suddenly going from zero to hero but THIS they can’t accept. 🤔 pic.twitter.com/SvzF324Tia — POC Culture Wakanda Forever (@POCculture) July 29, 2022

@JordisTweeting a souligné que Shuri était prête pour cela, soulignant qu’elle « était littéralement l’une des premières personnes à arriver pour la bataille finale dans Endgame. »

Shuri was literally one of the first people to arrive for the final battle in Endgame. https://t.co/b6Mo4MA1mk — Jord(an) (@JordisTweeting) July 29, 2022

@AlishaGrauso n’était pas non plus d’accord avec Ramos, mentionnant qu’on « n’a jamais vu T’Challa s’entraîner », laissant entendre que la seule différence entre T’Challa et Shuri est leur sexe.

And yet we never saw T’Challa train. I wonder what the difference is… 🤔 — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) July 29, 2022

@thescarletprint a souligné qu’il s’agissait du même personnage que les fans avaient déjà vu « se battre dans Black Panther et Infinity War/Endgame », affirmant que Shuri « avait clairement eu une formation au combat en grandissant. »

the same Shuri we saw fighting in Black Panther and Infinity War/Endgame? The Wakandan ROYAL that would’ve clearly had combat training growing up?? https://t.co/OiGobWvayu pic.twitter.com/EIrOQOC5ie — thee bad guy (@thescarletprint) July 29, 2022

@SuperSuitShow a tweeté que « Quand c’était un homme, il n’avait pas besoin de montrer qu’il s’entraînait », alors pourquoi cela devrait-il être différent pour une femme qui « a grandi dans la même maison avec les mêmes avantages »:

When it was a man he didn’t need to be shown training… now that it is a woman, Matt here feels they need to explain it to him. Not like they grew up in the same house with the same advantages or anything. https://t.co/aTw94BQDrk — The Best Show in the Omniverse (@SuperSuitShow) July 29, 2022

Mais d’autres twittos sont d’accord avec Ramos. : « Je ne comprends pas comment vous pouvez tous prendre cela dans le mauvais sens, il a été sous-entendu que T’Challa s’est entraîné et s’est battu toute sa vie pour prendre le relais, c’est une question juste de demander si c’est Shuri, comment peut-elle comblé sa place, cela pourrait être expliqué dans le film, mais c’est une question juste, « tweete @Chiefkeith94

I don’t understand how can y’all take this the wrong way it has been implied that T’Challa trained and fought his whole life to be take the mantle it’s a fair question to ask if it’s Shuri how can she make up that gap it could be explained in the movie but it’s a fair question — Logistics Leader (@Chiefkeith94) July 29, 2022

D’autres pense que ce n’est pas Shuri, mais Nakia : « Pour cette raison, j’ai l’impression que ça sera nakia, elle a déjà suivi un entraînement au combat, je pense que tout le monde pense que c’est shuri jusqu’à la fin, puis boum c’est Nakia lol. Honnêtement, ce serait un peu dope, mais je suis hype pour l’un ou l’autre «

For this reason I feel like it’s gone be nakia she already got fight training I think it’s gone make everybody think it’s shuri right up until the end then boom it’s Nakia lol Would honestly be kinda dope but I’m hype for either one — ROKANE WALLABY (@_MrQuoteMe) July 29, 2022

Un autre Twittos, @guy_lnd, pense que les versions de T’Challa et Shuri à l’écran sont insipide et souhaite remplacer Black Panter. Il met grandement la faute sur le réalisateur Ryan Coogler : « Ryan Coogler a montré qu’il ne comprenait pas vraiment ce qui faisait de Shuri (une princesse guerrière badass) ou de T’Challa (un super génie aussi royal qu’impitoyable) de grands personnages en premier lieu. Ses versions sont fades, unidimensionnelles et finalement remplaçable dans Black Panther #RecastTChalla »

Ryan Coogler showed he doesn’t really get what made Shuri (a badass warrior princess) or T’Challa (a super genius as regal as he is ruthless) great characters in the first place. His versions are bland, one dimensional and ultimately replaceable in #BlackPanther #RecastTChalla pic.twitter.com/zzvoXLaIz6 — Guy Lnd (@guy_lnd) July 28, 2022

Et @KeiziTVa fait remarquer qu’il ne « veut pas que Shuri soit le prochain BP », mentionnant que le personnage est « TRÈS doué intellectuellement » et que ce trait est « rarement construit », donc faire d’elle Black Panther « enlèverait de tels une caractéristique importante. » (Ce tweet a été retiré)

L’héritage de Black Panther est une chose très importante surtout après le décès de l’interprète principal. Il fut l’un des héros les plus célébrés de l’histoire du MCU t Marvel a une décision importante à prendre. On attend de voir qui se trouve désormais dans le costume de Black Panther.

Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre prochain.

Crédit ©Marvel