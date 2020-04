The Mandalorian saison 2 : Jamie Lee Curtis dans la série Star Wars ?

Une rumeur annonce Jamie Lee Curtis dans la série Star Wars The Mandalorian.

La saison 2 de The Mandalorian est encore un grand mystère. Même si elle a déjà été tournée, on sait très peu de chose dessus. Il a récemment été dit que Rosario Dawson avait rejoint la série dans le rôle d’Ahsoka Tano et que Michael Biehn serait aussi au générique de la série.

Cette semaine, une rumeur de casting circule et elle annonce Jamie Lee Curtis dans la série Star Wars. En effet, selon le site Making Star Wars qui est généralement bien informé, l’actrice d’Halloween aurait rejoint la série The Madalorian. Elle aurait été aperçue non loin du tournage.

Evidemment, ce n’est qu’une rumeur pour le moment, Lucasfilm et Disney+ n’ont pas confirmé le casting de Jamie Lee Curtis. Il est pour le moment difficile de deviner qui elle jouera. Si cette rumeur est avérée, il sera très intéressant de voir Curtis dans cet univers.

Avec à son casting Pedro Pascal, Gina Carano et Giancarlo Esposito, The Mandalorian a toujours pour showrunner Jon Favreau. Dave Filoni, créateur de Clone Wars, sera de retour à la production exécutive et à la réalisation de la série.

Source : Making Star Wars / Crédit ©DR