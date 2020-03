The Mandalorian saison 2 : Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano de Clone Wars

Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano, un personnage de Clone Wars dans la saison 2 The Mandalorian.

Rosario Dawson aurait rejoint la distribution de la saison 2 de The Mandalorian en tant qu’apprentie Jedi Ahsoka Tano, un personnage populaire de la série animée Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels.

Ahsoka Tano, qui a fait ses débuts dans le film Star Wars: The Clone Wars en 2008, est une padawan Jedi qui s’est entraînée sous Anakin Skywalker et a accédé au grade de commandant de la Grande Armée de la République. Le personnage est rapidement devenu un favori des fans et établit ainsi un autre lien entre The Mandalorian et le plus grand canon de Star Wars.

Rosario Dawson, connue pour des films comme Sin City ou encore Men in Black II est de plus en plus présente à la télévision ces dernières années. Elle a joué l’infirmière Claire Temple dans les séries Marvel de Netflix Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et The Defenders. Elle est aussi apparue dans un rôle récurant dans les deux dernières saisons de Jane The Virgin.

Elle est actuellement la star de Briarpatch sur USA Network, une série produite par Sam Esmail, le créateur de Mr Robot.

The Mandalorian débarque en France la semaine prochaine. La saison 2 est attendu pour l’automne prochain.

