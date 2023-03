Les Quatre Fantastiques : Le producteur tease un film surprenant

Nate Moore, le producteur du prochain Les Quatre Fantastiques tease un film surprenant pour le public.

La phase cinq de l’univers cinématographique Marvel a officiellement commencé, grâce à la sortie récente d’Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. Il semble ainsi que le MCU se dirige vers un conflit plus large avec Kang, tout en présentant des personnages bien-aimés des comics.

L’un des prochains films Marvel les plus attendus est certainement Les Quatre Fantastiques, qui amènera enfin l’équipe de héros titulaire dans le MCU. L’un des producteurs du film, Nate Moore a récemment teasé de grandes surprises pour les fans de Marvel.

Les Quatre Fantastiques font partie des héros Marvel les plus emblématiques des comics qui ont déjà été adapté sur grand écran, c’est donc une équipe que le grand public connaît bien. L’acquisition par Disney de 20th Century Fox et de ses propriétés leur a finalement permis de rejoindre le MCU, bien que le studio reste très secret sur ses plans concernant les personnages.

Cependant, le producteur Nate Moore a récemment parlé à Deadline de ce film à venir, en disant : « Nous avons Matt Shakman à la réalisation, qui est si talentueux et qui a fait WandaVision pour nous, et je pense que les gens vont être assez surpris par ce que nous faisons. »

Matt Shakman a fait du bon travail avec WandaVision, le projet semble ainsi être entre de bonnes mains. Et avec les difficultés que Marvel rencontre en ce moment avec Quantumania qui ne fonctionne pas comme l’aimerait le studio, on espère que Les Quatre Fantastiques sera à la hauteur des attentes.

De toute évidence, la plus grande question entourant actuellement le film est de savoir quels acteurs joueront les quatre héros de l’équipe. John Krasinski a brièvement joué Reed Richards / Mr. Fantastic dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais on ne sait pas si ce caméo deviendra un rôle à part entière. Quant au reste de l’équipe, cela est toujours un grand point d’interrogation, mais les castings seraient en court.

Les Quatre Fantastiques sort le 6 novembre 2024.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel