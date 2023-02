Ballerina : Keanu Reeves tease le rôle de John Wick dans le spin-off

Keanu Reeves tease le rôle de John Wick dans le spin-off Ballerina avec Ana de Armas.

L’univers de John Wick est en pleine expansion. Le film Ballerina, spin-off porté par Ana De Armas, est actuellement en tournage et il a été confirmé que Keanu Reeves, John Wick lui-même, fera une apparition. Il ne sera pas le seul puisque Lance Riddick et Ian McShane repredront aussi leur rôle de Winston et Charon, respectivement.

Bien que Wick n’a pas un rôle majeur dans le film, Reeves dit que le crossover est loin d’être forcé. « C’est une histoire cool. Len Wiseman a une vision, mais embrasse aussi affectueusement le monde de John Wick. Ian McShane y joue le rôle de Winston », a déclaré Reeves dans le dernier numéro de Total Film.

La star de la franchise principale a confirmé qu’il s’agissait bien d’une apparition, affirmant qu’il avait « brièvement » travaillé avec Ana de Armas. « J’ai donc senti qu’il y avait un cool passage de relais et c’était amusant de remettre le costume, même brièvement », a poursuivi l’acteur. « Il y a une raison pour que [John] soit dans Ballerina, c’est très naturel. Et travailler avec Ana était super. Elle aime vraiment l’action, et elle est vraiment douée pour ça. »

Au-delà de Ballerina (et la série Continental), cependant, l’avenir de la franchise n’est toujours pas clair. Selon Reeves, John Wick 5 se produira si John Wick 4 remplit les salles de cinéma et surtout si le public aime le film. « Vous devez voir comment le public réagit à ce que nous avons fait », a conclu Reeves. « La seule raison pour laquelle nous avons eu la chance de faire ces films, c’est que les gens ont aimé ce que nous avons fait. Je pense donc que nous devons attendre et voir comment le public réagit. J’espère qu’ils l’aimeront. »

Ballerina met en vedette Ana de Armas dans le rôle principal. En plus de Reeves en John Wick, Lance Reddick en tant que Charon et Ian McShane en tant directeur de l’Hôtel Continental, Anjelica Huston sera également de retour en tant que Directrice. Catalina Sandino Moreno et Norman Reedus ont aussi rejoint le casting.

Len Wiseman réalise Ballerina, dont le scénario est écrit par Shay Hatten.

Source : Total Film / Crédit ©Lionsgate