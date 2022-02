Titans saison 4 : La série caste 3 méchants dont Joseph Morgan en Brother Blood

Joseph Morgan, Franka Potente et Lisa Ambalavanar rejoignent la saison 4 de Titans.

La série Titans a trouvé ses méchants pour sa prochaine saison. Joseph Morgan (The Originals) et Franka Potente (Taboo) ont été castés comme réguliers et Lisa Ambalavanar (Doctors) comme récurrente pour la quatrième saison à venir.

Morgan incarnera Sebastian Blood / Brother Blood, un introverti doté d’une forte intelligence et d’une nature cachée plus sombre. Ce personnage a précédemment été joué par Kevin Alejandro dans la saison 2 de Arrow.

Potente jouera May Bennett / Mother Mayhem, une leader naturelle qui porte toujours la menace de la violence avec elle, une prédatrice sous forme humaine avec une croyance sans entraves en sa mission dans le monde.

Quant à Ambalavanar, elle sera Jinx, une criminelle solitaire à l’esprit vif et une spécialiste de la magie noire avec une joie de manipuler les autres et de créer le chaos en le faisant.

Titans, qui a terminé sa troisième saison en octobre, met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Dick Grayson (alias Robin / Nightwing), Anna Diop dans le rôle de Kory Anders (alias Starfire), Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth (alias Raven), Curran Walters dans le rôle de Jason Todd (alias Robin/Red Hood), Conor Leslie dans le rôle de Donna Troy (alias Wonder Girl), Joshua Orpin dans le rôle de Conner (alias Superboy) et Minka Kelly dans le rôle de Dawn Granger (alias Dove), entre autres.

En attendant la saison 4 bientôt sur HBO Max, la saison 3 de Titans est disponible en France sur Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©HBO Max