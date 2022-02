Spider-Man No Way Home : La pandémie a changé la mort d’un personnage (Spoilers)

La pandémie de COVID-19 a changé la scène de la mort d’un personnage dans Spider-Man No Way Home. Spoilers.

Spider-Man No Way Home contient une mort dévastatrice pour les fans et surtout pour Peter Parker. Cependant, cette scène ne devait pas se passer de la façon dont on l’a vu à l’écran. En effet, la pandémie de COVID-19 a poussé la production à changer l’un des moments les plus crève-cœur du film.

***Spoilers***

À un moment donné du processus de développement, tante May (Marisa Tomei) allait pouvoir s’éloigner brièvement du combat dans la suite penthouse de Happy avant de mourir dans un véhicule d’urgence. Dans une récente interview, le co-scénariste de No Way Home, Chris McKenna, a déclaré que May devait mourir dans une ambulance jusqu’à ce que la pandémie mondiale perturbe la production.

« C’était délicat [d’écrire]. C’était aussi délicat du point de vue de la production parce que nous avions des idées différentes sur l’endroit où la scène pourrait se dérouler, mais à cause de Covid [ça a dû changer]. Nous avions une idée que ça allait être à l’intérieur d’une ambulance, et nous avions toute une version qui a été construite autour de cela, mais ce n’était pas pratique pour tourner pendant Covid », a récemment déclaré McKenna à Gold Derby.

Il a ajouté: « C’est le genre de chose qui se passe. Alors nous avons dû déplacer la scène, physiquement, vers un autre endroit tout en essayant de faire fonctionner tous les autres éléments. Nous avons dû faire des ajustements, et c’est le genre de chose qui arrive en production. C’était donc [difficile], mais je suis content que ça se soit passé comme ça, et que ça ait affecté les gens comme nous le voulions — que ça ait résonné — parce que c’est si important pour l’histoire de Peter et pour son périple. »

Spider-Man No Way Home est toujours dans les salles de cinéma.

Source : Gold Derby / Crédit ©Marvel Studios/ Sony Pictures