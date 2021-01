Wonder Woman 3 : Un retour possible pour Cheetah

Wonder Woman 3 pourrait voir le retour de Kristen Wiig en Cheetah dans une histoire contemporaine. Spoilers.

Est-ce que Cheetah sera de retour dans Wonder Woman 3 ? Selon la réalisatrice Patty Jenkins, c’est bien possible. Au début de Wonder Woman 1984, La jeune femme commence son histoire en tant que simple Barbara Minerva, une scientifique solitaire et mal dans sa peau puis elle se transforme en Cheetah, une créature qui se bat contre Wonder Woman.

Dans le film, la fin du personnage est assez ambiguë et c’était une volonté de la réalisatrice Patty Jenkins. Elle a récemment révélé que cette fin laisse la porte ouverte au retour du personnage dans Wonder Woman 3 : « J’ai mes raisons de rendre cela ambigu, et je pense que son point de vue sur tout ce qui vient de se passer n’est pas clair. »

Elle ajoute : « J’aime que nous résumions le point de vue de Max Lord et que vous voyiez le point culminant de cette histoire, je pense que c’est si important. Mais la vérité est qu’il y aura peut-être plus à venir [pour Barbara]. »

Bien que Jenkins ne dise pas concrètement si Kristen Wiig reviendra ou non en tant que Cheetah, il semble certainement que Wonder Woman 1984 n’était que le début du légendaire personnage de DC. La suite a reçu quelques critiques pour avoir fait de Barbara / Cheetah l’acolyte de Maxwell Lord de Pedro Pascal, ce qui pourrait être rectifié si elle revenait pour le prochain volet. Elle serait alors sa propre personne, sans être rattachée à un autre personnage.

Jenkins confirme également que sa prochaine histoire sera plus contemporaine. « Je n’ai pas l’intention de la remettre dans le passé. Vous devez aller de l’avant. C’est définitivement une histoire contemporaine. C’est tout ce que je peux dire. Je n’ai pas totalement déterminé la suite. »

Wonder Woman 3 a récemment été confirmé par Warner Bros. Gal Gadot reviendra dans le rôle-titre et Patty Jenkins reste derrière la caméra.

Wonder Woman 1984 sortira en France quand les salles de cinéma rouvriront.

