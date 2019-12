The Mandalorian saison 2 : Des personnages de la trilogie Star Wars originale de retour ?

Des personnages de la trilogie originale de Star Wars pourraient être de retour dans la saison 2 de The Mandalorian.

La semaine dernière, Jon Favreau a confirmé que la saison 2 de The Mandalorian arrivera pour l’automne 2020. On apprend aussi qu’il est possible que des personnages familiers de la trilogie Star Wars originale soient de retour. C’est le site Deadline qui a fait cette révélation sans donner plus de détails.

Sachant que la série The Mandalorian se déroule quelques années après Le Retour du Jedi cela a du sens. L’action se passe après la chute de l’Empire et avant l’Emergence du Premier Ordre, ce qui laisse de la place pour une apparition possible de personnages issus de la première trilogie.

Pour le moment, il est impossible de savoir quels personnages passés croiseront la route de Mando. Verrons-nous les aventures de Luke et Lando sur Pasaana ? Cela reste à voir.

Pour découvrir la série en France, il faudra patienter encore quelques mois. La première saison de The Mandalorian sera disponible chez nous sur Disney+ à partir du 31 mars 2020, date de lancement de la plateforme en France.

Source : Deadline / Crédit ©Disney/Lucasfilm