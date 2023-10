Friends : Les acteurs de la série dévastés par le décès de Matthew Perry

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer s’expriment sur la « perte insondable » de leur ami et collègue de Friends, Matthew Perry.

Après les créateurs de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer expriment leur chagrin collectif suite à la mort de leur partenaire de Friends, Matthew Perry.

« Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew », ont déclaré les principaux acteurs de la sitcom bien-aimée dans un communiqué commun obtenu par le site PEOPLE, deux jours après la mort inattendue de Perry à l’âge 54 ans. « Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable. »

Les stars de Friends ont ajouté qu’elles auront plus à partager dans les jours à venir : « Avec le temps, nous en dirons plus, dès que nous le pourrons. Pour l’instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l’ont aimé partout dans le monde. »

Perry a été retrouvé mort à son domicile du Pacific Palisades de Los Angeles samedi après-midi. Les autorités n’ont pas déterminé la cause du décès, même si aucun acte criminel n’est suspecté.

Hommages du casting étendu

D’autres acteurs de la série se sont exprimés sur la perte de Perry. Dans une publication touchante sur Instagram, Aisha Tyler, qui a joué le Dr Charlie Wheeler dans les deux dernières saisons de Friends, s’est souvenue de Perry comme de quelqu’un avec « une douceur et une générosité d’esprit sans précédent ».

Se souvenant de son temps passé avec lui sur le tournage, elle a ajouté : « J’ai appris à raconter une blague avec perfection rien qu’en le regardant travailler. Et je n’oublierai jamais le moment où il s’est penché, lors de ma première soirée d’enregistrement de Friends, pour me dire chaleureusement : soit prête à ce que ta vie change. Repose-toi bien, Matthew Perry. Merci pour ta gentillesse et tes rires. »

Elliott Gould, qui est apparu dans 20 épisodes de Friends dans le rôle de Jack Geller, le père de Ross (David Schwimmer) et Monica (Courteney Cox), a écrit sur Instagram : « J’ai été attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Matthew Perry. J’ai rencontré Matthew pour la première fois en 1994, lorsque j’ai rejoint la sitcom Friends de NBC. Matthew était gentil, attentionné, intelligent, drôle et tout simplement un acteur terriblement talentueux. »

Gould, qui est éventuellement devenu le beau-père de Perry à l’écran, grâce à la romance de Chandler avec Monica, a ajouté : « Matthew m’a dit qu’il était tellement honoré de travailler avec moi. Ce qu’il ne savait pas jusqu’à ce que je lui dise, c’est que c’était un privilège pour moi de jouer son beau-père. Mon cœur va à sa merveilleuse famille. Il manquera à tant de personnes mais il ne sera jamais oublié. »

Morgan Fairchild, qui incarnait la mère de Chandler, Nora Tyler Bing, a écrit sur les réseaux sociaux : « J’ai le cœur brisé par la mort prématurée de mon ‘fils’, Matthew Perry. La perte d’un jeune acteur aussi brillant est un choc. J’envoie mon amour et mes condoléances à ses amis et à sa famille, en particulier à son père, John Bennett Perry, avec qui j’ai travaillé sur Flamingo Road et Falcon Crest. »

Kathleen Turner, qui incarnait l’autre parent de Chandler (qui s’est révélé plus tard être une femme transgenre), a déclaré à propos de Perry dans une déclaration à EW : « J’étais fière de jouer son ‘Papa’. »

Perry a également reçu un hommage son ami de longue date Hank Azaria, qui a joué le rôle de David, le petit ami scientifique de Phoebe (Kudrow). Dans une vidéo partagée sur Instagram, Azaria a rappelé que Perry était le premier ami qu’il s’était fait après avoir déménagé à Los Angeles.

« Matthew et moi sommes devenus de très bons amis, et nous avons été comme des frères pendant longtemps », a-t-il déclaré. « Nous avons beaucoup bu ensemble, nous avons beaucoup ri ensemble, nous étions là l’un pour l’autre au début de notre carrière. Je l’aimais vraiment. »

Azaria a également noté qu’il était sobre depuis 17 ans, en partie grâce à l’aide de Perry. « Le soir où je suis entré chez les AA, Matthew m’a fait venir. Pendant toute la première année où j’étais abstinent, nous sommes allés aux réunions ensemble », a-t-il expliqué. « En tant que personne sobre, il était si attentionné, généreux et sage, et il m’a totalement aidé à devenir sobre. »

Maggie Wheeler, qui a incarné la mémorable Janice, l’amoureuse récurrente de Chandler, a écrit sur Instagram : « Quelle perte. Tu vas manquer au monde, Matthew Perry. La joie que tu as apportée à tant de personnes au cours de ta trop courte vie perdurera. Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagé. »

Paget Brewster, qui incarnait un autre amour de Chandler, dans la quatrième saison de la série dans le rôle de Kathy, a écrit que Perry était « adorable » avec elle dans Friends et « à chaque fois que je le voyais dans les décennies qui ont suivi ». Elle a exhorté les fans à lire ses mémoires de 2021, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Crédit ©DR/WBTV