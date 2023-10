Mort de Matthew Perry : Hommage des créateurs de Friends et sa famille s’exprime

Les créateurs de Friends rendent hommage à Matthew Perry et sa famille remercie les fans de leur amour pour lui.

Depuis l’annonce de la mort tragique de Matthew Perry survenue ce week-end à l’âge de 54 ans, les hommages à l’acteur ne cessent de pleuvoir, que ce soit ses collègues d’Hollywood ou le public de fans.

Les co-créateurs/producteurs exécutifs de Friends Marta Kauffman et David Crane ainsi que le producteur exécutif/réalisateur de la série Kevin Bright ont publié une déclaration pour honorer la mémoire de celui qui a donné vie à Chandler Bing. Ils rappellent comment Perry a obtenu le rôle dans la salle d’audition, lançant des décennies de collaboration et d’amitié, et comment il s’est approprié le personnage.

Voici leur déclaration :

« Nous sommes choqués et profondément attristés par le décès de notre ami bien-aimé Matthew. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous nous sentons bénis de l’avoir eu dans nos vies.

C’était un talent brillant. C’est un cliché de dire qu’un acteur s’approprie un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n’y a pas de mots plus vrais. Depuis le jour où nous l’avons entendu pour la première fois incarner le rôle de Chandler Bing, il n’y avait personne d’autre pour nous. Nous chérirons toujours la joie, la lumière, l’intelligence aveuglante qu’il a apportée à chaque instant – pas seulement dans son travail, mais aussi dans la vie. Il était toujours la personne la plus drôle de la pièce. Plus que cela, il était le plus doux, avec un cœur généreux et altruiste.

Nous envoyons tout notre amour à sa famille et à ses amis. C’est vraiment Celui où nos cœurs sont brisés. »

Ailleurs, la famille de l’acteur brise son silence à la suite de sa mort, exprimant leur gratitude envers ceux qui se souviennent de lui.

La famille de l’acteur a déclaré à TMZ : « Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimé. Matthew a apporté tellement de joie au monde, à la fois en tant qu’acteur et ami. Vous comptiez tous tellement pour lui et nous apprécions l’immense effusion d’amour. »

Matthew Perry est décédé samedi à son domicile de Pacific Palisades, en Californie. Il a été retrouvé inconscient dans son spa et les premières expertisent pensent qu’il s’est noyé, bien qu’aucune cause officielle ni facteur contributif à sa mort n’ait été établi. L’examinateur médical du comté de Los Angeles préparera un rapport officiel sur la mort de l’acteur.

