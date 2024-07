Deadpool & Wolverine : Deux acteurs s’expriment sur leurs caméos (spoilers)

Deux des acteurs qui ont fait une apparition surprise dans Deadpool & Wolverine, s’expriment sur leurs caméos. Spoilers.

Deadpool & Wolverine est dans les salles depuis une semaine. Le film est un vrai succès à travers le monde mais cela ne veut pas dire que tout le monde l’a vu. Si c’est votre cas, sachez que la suite de cet article révèle la présence de deux acteurs surprises. Vous êtes prévenus : Spoilers.

Depuis 2014, un film Marvel que les fans attendaient n’a jamais vu le jour : Gambit. Channing Tatum était pourtant annoncé au casting, mais le film n’est jamais sorti de terre et le public n’a jamais pu voir Tatum dans le rôle du mutant. Cependant, le dernier film Deadpool a remédié à ça avec une apparition de Tatum dans le rôle de Gambit.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Tatum a chanté les louanges de Ryan Reynolds et du réalisateur Shawn Levy pour l’avoir inclus et soutenu. Tatum a posté deux photos de lui (portant le même T-shirt Gambit) aux côtés de Reynolds au San Diego Comic-Con en 2015 et en 2024.

« J’étais assis dans le public lorsque Ryan Reynolds a montré au monde son premier aperçu de Deadpool 1 », se souvient Tatum à propos du panel SDCC 2015 de 20th Century Fox, où Tatum a fait une apparition surprise pour promouvoir Gambit, alors en développement.

Tatum a déclaré qu’il avait immédiatement compris la vision de Reynolds pour les films Deadpool. « Je pense que j’ai couru dans les coulisses juste après et je l’ai trouvé et je pense que je l’ai juste serré dans mes bras et j’ai dit putain, tu l’as fait mec. C’est parfait », se souvient l’acteur de Magic Mike. « Je ne le connaissais pas vraiment à l’époque. Mais depuis lors, je peux dire que presque personne ne m’a plus soutenu dans cette industrie que @VancityReynolds. »

Tatum a parlé du soutien de Reynolds pour relancer sa version de Gambit. « Je pensais avoir perdu Gambit pour toujours », a-t-il déclaré. « Mais il s’est battu pour moi et Gambit. Je lui serai probablement redevable pour toujours. Parce que je ne sais pas comment je pourrais un jour faire quelque chose qui serait à la hauteur de ce que cela signifie pour moi. Je t’aime mon pote. »

Tatum a également fait l’éloge du réalisateur du film, Shawn Levy, avec qui il a déjà travaillé sur Free Guy de 2021 (avec également Reynolds). « C’est vraiment un créateur brillant à tous les niveaux », a-t-il déclaré à propos du cinéaste. « Tout arrive pour une raison. Je suis tellement reconnaissant d’être dans ce film. C’est un chef d’oeuvre selon moi. Et juste de la pure joie. Je criais littéralement au théâtre. LFG !! »

These pictures are almost 10 years apart to the day. I sat in the audience when Ryan Reynolds showed his first peek of Deadpool 1 to the world and I think I ran back stage right after and found him and I think I just hugged him and was like holy shit you did it man. It’s perfect.… pic.twitter.com/B5viY2f7nl

— Channing Tatum (@channingtatum) July 30, 2024