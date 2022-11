Blade : Le français Yann Demange devient le nouveau réalisateur du film Marvel

Le réalisateur français de Lovecraft Country Yann Demange remplace Bassam Tariq derrière la caméra pour le film Marvel Blade. Tariq réagit à la nouvelle.

Blade est de retour sur les rails. Cela fait plus de trois ans que Marvel Studios a annoncé des plans pour un nouveau film Blade, avec l’oscarisé Mahershala Ali assumant le rôle-titre en tant que justicier mi-humain mi-vampire.

Le tournage du film devait initialement commencer cet automne, mais le réalisateur original Bassam Tariq a quitté le projet en septembre, quelques mois seulement avant le début du tournage. Maintenant, Blade a trouvé un nouveau cinéaste pour le remplacer : le français Yann Demange

Demange est connu pour avoir fat une grande partie de sa carrière à la télévision anglaise et américaine. Il a récemment réalisé l’épisode pilote de Lovecraft Country de HBO (avec Jurnee Smollett et Jonathan Majors), dont il était également producteur exécutif de la série. Il a aussi réalisé des épisodes de Top Boy ou encore Journal Intime d’une Call Girl. Côté cinéma, il a réalisé les thrillers ’71 et White Boy Rick.

Après le départ de Bassam Tariq, Marvel a fait une pause sur Blade pour se concentrer sur la bonne histoire et trouver la bonne équipe de tournage. Le studio a trouvé son nouveau directeur avec Demange, qui travaillera à partir d’un nouveau scénario de Michael Starrbury (Dans leur Regard). La production devrait commencer à Atlanta l’année prochaine pour une sortie en septembre 2024.

Sur les réseaux sociaux, Tariq a réagit à la nouvelle de son remplaçant et semble heureux pour Demange qui est un de ses amis : « La nouvelle est enfin tombée : mon cher frère Yann Mounir Demange réalise Blade ! Vous allez tous vous régaler », a partagé Tariq sur Instagram.

« Yann a contribué à me donner le courage de commencer à développer Mogul Mowgli. Il a également joué un rôle central pendant la post-production, aidant Riz [Ahmed], mon monteur (Adam Biskupski) et moi-même à faire franchir la ligne d’arrivée au film. Pendant cette période et pendant la pandémie, Yann est devenu un ami et un frère chéri. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. »

Tariq a exprimé ses meilleurs vœux, ajoutant « Alors qu’il entre dans ce rôle, je suis fier de le soutenir comme il m’a soutenu. »

Blade devait initialement sortir en salles en 2023, le plaçant en plein milieu des plans de la phase 5 de Marvel. Il reste à voir si Blade sera toujours considéré comme un film de phase 5 ou si sa nouvelle date de sortie le fera passer en phase 6.

L’oscarisé Mahershala Ali jouera le rôle principal de Blade, le tueur de vampires. Il sera accompagné à l’affiche de Delroy Lindo (Da 5 Bloods) et Aaron Pierre (Old, Krypton) qui ont été tous les deux confirmés au casting.

Blade devrait suivre l’hybride humain-vampire titulaire qui, depuis sa naissance tragique, a passé sa longue vie à chercher à débarrasser le monde des vampires comme celui qui a tué sa mère. Au fil des ans, il a maîtrisé son propre style de combat contre des monstres de toutes sortes.

Le personnage a déjà fait ses débuts discrets dans le MCU sous la forme d’une voix lors d’une scène post-générique à la fin des Eternels.

Blade sortira en salles le 6 septembre 2024.

Source : Deadline / Crédit ©DR