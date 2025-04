Deadpool : Pourquoi Ryan Reynolds ne peut pas rejoindre les Avengers ou les X-Men

Ryan Reynolds tease son prochain projet Deadpool et explique pourquoi il ne peut pas rejoindre les Avengers ou les X-Men.

Les fans de Deadpool ont dû attendre longtemps pour voir le personnage faire sa première apparition dans le MCU, mais il semble que maintenant qu’il est là, ils vont le voir beaucoup plus puisque Ryan Reynolds écrit déjà le prochain chapitre de la franchise Deadpool.

Dans une discussion avec Time Magazine, quand on lui demande à quoi le futur de Deadpool, il répond : « J’écris un petit quelque chose en ce moment qui ressemble à un ensemble, mais c’est… J’aime les choses isolées, » dit-il.

Il ajoute : « Si Deadpool devient un Avenger ou un X-Men, nous sommes à la fin et c’est la réalisation de son souhait, et vous ne pouvez pas lui donner ça. »

Alors qu’il n’a pas été annoncé à l’affiche du prochain Avengers Doomsday, de nombreux fans pensent que Deadpool aura quand-même un rôle à jouer dans le film suivant Avengers : Secret War, ce qui aurait beaucoup de sens étant donné que le personnage se trouve actuellement dans un univers complètement distinct du MCU.

Cependant, rien ne dit que les apparitions de Deadpool dans la franchise pourraient simplement rester adjacentes à la chronologie principale. Même après Secret Wars, la faille TVA pourrait rester en jeu, permettant à certains personnages de continuer à se lancer dans le multivers à l’avenir.

Ce qui est aussi intéressant c’est que Reynolds ne voit pas Deadpool comme un personnage central de la franchise. Au cours de l’interview, il a expliqué ses commentaires précédents sur les raisons pour lesquelles Wade Wilson devait vraiment être un personnage secondaire dans la franchise.

Il explique : « Pour qu’un personnage qui parle comme ça fonctionne, il faut tout lui enlever. Sa peau, son visage, il est couvert de cicatrices, il porte le masque par honte. J’ai détourné le premier film et utilisé le personnage pour raconter une histoire sur la honte, puis une histoire sur la famille pour le deuxième film, et enfin quelque chose sur la rédemption. Et je pense que nous avons réussi la rédemption parce que la rédemption est quelque chose qui est l’une des grandes exportations américaines. »

Il continue : « C’est comme quand quelque chose ou quelqu’un vous manque, mais que vous ne saviez pas qu’il ou elle vous avez manqué, c’est une expérience tout à fait unique pour un public et nous en avons quelques-uns. Le film entier était une allégorie de l’achat de Fox par Disney, vous savez, je veux dire, j’ai présenté 18 films différents, je veux dire, j’en ai présenté un qui était en stop-motion pour l’amour de Dieu. Celui qui était un film de Sundance – un plan, le tout dans une voiture, pas d’action, rien. »

Il conclue : « C’est là que nous avons atterri et j’étais vraiment reconnaissant d’avoir pu voir des gens et des personnages comme Blade avec Wesley Snipes, qui est un gars qui devrait avoir un troisième acte à ce moment-là parce qu’il est une putain de grande star de cinéma. Ce sentiment et le souffle qui émane des gens lorsqu’il traverse le cadre du film sont juste un sentiment dont je veux plus et je pense que je serais capable de le faire en tant qu’acteur de soutien. »

Quoi qu’il advienne pour le personnage, une chose est sûre, il est là pour rester, et multivers ou pas multivers, nous le verrons, ce n’est pas la fin pour Deadpool.

En attendant de voir sa prochaine aventure, Deadpool & Wolverine est déjà disponible en France sur Disney+.

Source : Time Magazine / Crédit ©Disney/Fox