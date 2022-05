The Flash saison 9 : La série peut-elle sauver Legends of Tomorrow ?

Le showrunner de The Flash s’exprime sur la possibilité ou non de conclure l’histoire de Legends of Tomorrow dans sa série. Attention spoilers.

À la fin de la saison 7 de Legends of Tomorrow, les héros se sont retrouvés en état d’arrestation par la police du temps. Leur sort était ainsi laissé ouvert lorsque la série a été annulée par The CW. Depuis, les fans espèrent trouver un moyen de résoudre ce cliffhanger, y compris une suggestion plutôt folle : Et si The Flash venait les sauver ?

Avec The Flash toujours en cours et une nouvelle saison qui arrivera l’année prochaine, pourquoi ne pas résoudre l’histoire des Légendes dans la saison 9 ? The Flash est vraiment la seule série de l’Arrowverse restante qui a eu un contact assez régulier avec les Légendes – sans parler de leurs propres expériences avec le voyage dans le temps. Alors pourquoi ne pas avoir The Flash sauver les Légendes et résoudre cette fin de série ambiguë ? Ce n’est pas une mauvaise idée, mais c’est aussi une idée peu susceptible de se produire.

Le showrunner de The Flash Eric Wallace a déclaré à TVLine qu’il n’avait pas assez de détails sur la saison 9 de sa propre série pour le moment, donc une mission pour sauver les légendes n’est probablement pas dans les cartes.

« Je ne sais même pas quelle est ma commande », a déclaré Wallace, faisant référence au nombre d’épisodes de la saison 9. « Aller sauver les Légendes… même si j’aimerais faire ça, ce n’est pas quelque chose de très facile à faire dans une saison où je devrai peut-être conclure ma propre histoire. Je veux être honnête et ne faire espérer personne. »

La saison 9 de The Flash est actuellement prévue pour la mi-saison sur The CW, ce qui signifie qu’elle n’arrivera pas avant 2023..Plus tôt cette année, il a également été signalé que cette neuvième saison pourrait être une saison abrégée, destinée à conclure les choses pour la série.

Le président de la chaine, Mark Pedowitz, a récemment déclaré qu’ils essayaient toujours de déterminer l’avenir de la série. Si la saison 9 finit par être la dernière pour The Flash, Wallace a précédemment indiqué qu’il savait comment les choses se terminaient. « Je connais la fin depuis quelques années maintenant. Nous arrivons à la fin d’un plan de trois ans que j’ai eu avec les saisons 6, 7 et 8. Mais la fin réelle, je dois écrire deux fins, parce que je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, je sais ce que j’espère. »

Il serait bien que The Flash réserve un petit arc à Legends of Tomorrow afin de finir leur histoire, mais la série doit d’abord se mettre en place avant de pouvoir aider leurs camarades du Waverider à sortir de prison.

