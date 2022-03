Legends of Tomorrow saison 7 : Nouveau personnage introduit, twist « Avalance » et départ d’une Légende (Spoilers)

Le final de la saison 7 de Legends of Tomorrow révèle le personnage de Donald Faison, offre un twist pour « Avalance » et voit le départ d’un personnage. Spoilers.

Après 13 épisodes, la saison 7 de Legends of Tomorrow a pris fin sur la CW ce mercredi 2 mars avec quelques twists qui mettent en place une saison 8 potentielle. Potentielle est le mot puisque pour le moment, la chaine n’a pas encore commandé de saison 8. Une saison 8 qui se fera sans l’un de ses membres les plus anciens puisque le départ d’un des acteurs a été confirmé.

***Attention Spoilers***

Au revoir Nate

Nick Zano, qui a rejoint la série DC en tant qu’historien devenu super-héros Nate Heywood dans la saison 2, quitte le Waverider. Le final de la saison 7 était son dernier épisode en tant que régulier dans la série. Alors que les Légendes se sont retrouvées en plein cœur de la Première Guerre mondiale, Nate est entré dans une brume de gaz pour sauver l’amour de la vie de Gwyn (Matt Ryan), Alun (Tom Forbes) et malheureusement, le gaz a oxydé son acier et il a perdu tous ses pouvoirs en conséquence.

À la suite de son honorable sacrifice, Nate a décidé qu’il était temps pour lui d’abandonner sa vie de super-héros et de rejoindre Zari 1.0 (Tala Ashe) dans le totem, une décision à laquelle il avait réfléchi tout au long de la saison. Il pourra enfin écrire son livre sur sa vie de voyageur dans le temps. Bien sûr, personne n’est jamais vraiment parti dans Legends of Tomorrow, la porte est toujours ouverte pour que tout le monde revienne éventuellement.

Dans une interview à EW, Nick Zano a expliqué que ce départ était sa décision : « C’était ma décision. Mon contrat touchait à sa fin. J’ai eu une conversation avec Phil Klemmer, mon homme principal à Burbank, et je lui ai dit que je pensais en finir quand ça se terminera. Cette décision a été prise lors de la dernière pause, mais les seules personnes qui étaient au courant étaient Phil et les producteurs. Mes collègues ne savaient pas. Nous avons donc commencé à tourner la saison, et je n’ai rien dit à personne parce que je suis très mal à l’aise avec ce genre d’attention. »

Mais il a du éventuellement lâcher le morceau : « Finalement, je pense qu’après cinq épisodes, c’était évident qu’ils préparaient quelque chose pour Nate, et je l’ai finalement dit à mes collègues. J’ai dit, « Ça y est. » Ils ont dit, « Quoi ?! » Et c’est devenu ce que je ne voulais pas que ça devienne, mais je le reportais simplement parce que je ne voulais pas en faire partie. Nous sommes un groupe serré qui a traversé beaucoup de choses. À la télévision, vous n’avez pas vraiment beaucoup d’occasions de dire au revoir à un personnage que vous incarnez pendant six ou sept ans de votre vie. »

Introduction de Booster Gold

Si Nate s’en va, il y a la possibilité qu’un autre personnage rejoigne les Légendes mais pas de la manière habituelle. Le final a introduit Donald Faison comme un « fixeur » (à la manière de Thawne plus tôt dans la saison, il est là pour garder un point fixe et dans ce cas précis, c’est la mort d’Alun) nommé Mike mais il n’est pas tout à fait celui qu’il prétendait être. Il a volé le Waverider et a fait exploser la machine à voyager dans le temps de Gwyn, mais est revenu plus tard, menotté. Mike a ensuite révélé son nom de comic bien connu, Booster Gold, et a dit à l’équipe qu’ils étaient tous arrêtés pour des crimes contre la temporalité.

Dans une interview à TVLine, la co-showrunner Keto Shimizu explique : « Booster Gold, évidemment, est quelqu’un qui a toujours été en quelque sorte lié à l’ADN de Legends of Tomorrow parce qu’il voyage dans le temps, parce que dans les comics, [il a] une relation avec Rip et tout ça. Cependant, il n’était pas sur la table pour nous pendant à peu près toute notre course… et DC est très [protecteur] quant aux personnages qui peuvent aller dans quel médium. Donc, ce n’était même pas quelque chose que nous pouvions demander jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup de discussions entre nous et le studio et le réseau sur l’introduction d’un nouveau personnage à la fin de cette saison, et nous avons interrogé DC sur ce personnage. »

Elle ajoute : « Nous savions que c’était pas gagné. Nous savions qu’ils diraient probablement non. Cependant, ils ont parlé et ils ont eu toutes leurs discussions internes et ont fait toutes leurs équations et ont décidé que, oui, nous pouvions l’utiliser maintenant. Donc c’est vraiment comme ça que ça s’est passé, c’est que nous savions que nous voulions introduire un grand personnage à la fin de la saison, et finalement, nous avons juste dit : « Hé, et pourquoi pas Booster Gold ? »

Booster Gold sera ainsi un nouvel ajout à la saison 8 si elle est commandée. Il a vendu les Légendes et les a fait arrêter. « Cela va avoir un impact énorme sur une saison 8 potentielle dans la mesure où ils vont être en prison [Rires], » dit Shimizu. « Chaque saison est quelque chose de nouveau. Nous allons en savoir plus sur cette organisation qui a mis tous les fixeurs dans tous ces endroits différents et découvrir ce qui se passe lorsque vous commettez trop de crimes temporels. »

Un bébé Légende à venir

Pour finir, l’épisode a été le terrain d’une annonce de bébé. Sara et Ava vont en effet devenir mamans avec une grossesse qui est arrivée d’une manière inattendue. Sara est enceinte…du bébé d’Ava. Parce que Legends of Tomorrow ne fait rien comme personne, les épouses n’ont pas besoin de l’ADN d’un male pour concevoir un bébé.

Parce que Sara est en partie alien, son ADN est différent et la conception d’un enfant aussi. Selon Gary, seul le désir d’un enfant et l’ADN de son ou sa partenaire suffit. Cela veut dire qu’avec un seul baiser et la volonté d’avoir un bébé, Ava et Sara ont conçu un enfant qui grandi en Sara et qui a absorbé ses pouvoirs d’immortalité. Ainsi, durant la mission de sauvetage d’Alun, Sara était vulnérable.

« Nous voulions nous assurer qu’il y avait de vrais enjeux pour Sara et son corps qui change. C’est quelque chose qui arrive quand les femmes tombent enceintes, elles ont soudainement l’impression de perdre tout ce contrôle et toute cette autonomie et elles changent fondamentalement… Nous voulions vraiment jeter Sara dans une situation qui, selon nous, fournira de bonnes histoires pour la prochaine saison, si nous en obtenons une. »

Cette saison 7 était assez intéressante. Les choses ont commencé doucement mais dès que les Légendes se sont remises à voyager à travers le temps, les enjeux sont à nouveau remonter. Evil Gideon (qui s’est autodétruite dans le final quand elle est elle-même devenue un anomalie temporelle) leur a clairement donné du fil à retordre. On attend et espère qu’une saison 8 sera commandée parce qu’on ne peut pas laisser les Légendes sur ce cliffhanger où elles se font arrêter. La série n’est pas finie.

Source : TVLine, EW / Crédit ©CW