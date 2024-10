Marvel : Trailer pour Daredevil Born Again et d’autres séries Disney+ à venir en 2025

Des images de Daredevil Born Again, Wonder Man, Ironheart et d’autres séries Marvel révélées dans une nouvelle vidéo.

Avec Agatha All Along qui se termine cette semaine, Disney+ se prépare déjà pour sa prochaine fournée de séries Marvel. Une nouvelle vidéo teaser du Marvel Cinematic Universe a été révélée, dévoilant des images de plusieurs séries à venir en 2025.

Cette nouvelle vidéo montre des images de Daredevil : Born Again, Ironheart et la saison 3 de What If… ?, ainsi que les premiers aperçus de Wonder Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda et Marvel Zombies.

La date de sortie de la saison 1 de Daredevil Born Again avait déjà été révélée, mais la nouvelle vidéo confirme également plusieurs dates de première pour les autres séries de Marvel à venir, tandis que d’autres ont partagé leur fenêtre de sortie générale.

Voici les dates des différentes séries à venir entre décembre 2024 et décembre 2025 :

What If…? saison 3 – 22 décembre 2024

saison 3 – 22 décembre 2024 Your Friendly Neighborhood Spider-Man saison 1 – 29 janvier 2025

saison 1 – 29 janvier 2025 Daredevil : Born Again saison 1 – 4 mars 2025

saison 1 – 4 mars 2025 Ironheart – 24 juin 2025

– 24 juin 2025 Eyes of Wakanda – 6 août 2025

– 6 août 2025 Marvel Zombies – Octobre 2025

– Octobre 2025 Wonder Man – Décembre 2025

Ceci est une nouvelle stratégie pour Marvel Studios en ce qui concerne leur division TV. Marvel essaie de faire en sorte que sa prochaine lineup de séries ressemble plus à celle de la télévision traditionnelle, par opposition à un film découpé en 6 à 9 parties.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Daredevil : Born Again a subi une refonte créative en 2023. Si tel est le niveau de marketing que Marvel prévoit pour les projets de 2025, c’est un signe positif pour les prochaines séries à venir en 2026 et au-delà pour le MCU, y compris Vision.

Marvel Television – Trailer officiel 2025