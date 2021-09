The Flash saison 8 : Mia Smoak se révèle dans les coulisses du crossover Armageddon

Katherine McNamara partage une photo de son retour en Mia Smoak dans les coulisses du crossover Armageddon, qui lancera la saison 8 de The Flash.

Mia Smoak (ou Mia Queen, c’est selon) est sur le point de faire son retour dans l’Arrowverse. Katherine McNamara, qui incarne la fille de Felicity Smoak et Oliver Queen, viendra prêter main forte à la team Flash dans Armageddon, l’événement crossover en 5 épisodes qui lancement la saison 8 de The Flash.

Sur une image postée sur Twitter, on peut voir McNamara de retour en Mia avec des bleus sur le visage. Pour le moment, on ne sait pas comment Mia sera impliquée dans cette histoire, mais clairement, Barry ira la chercher dans le future puisque la dernière fois qu’on l’a vue, elle se trouvait à son époque, en 2040 dans le backdoor pilot de Green Arrow and the Canaries, une série qui n’a finalement pas vu le jour.

La CW a annoncé en août que la huitième saison de The Flash débutera le mardi 16 novembre avec un événement en cinq parties intitulé « Armageddon« , réunissant plusieurs héros et héroïnes de l’Arrowverse dont Batwoman (Javicia Leslie), The Atom (Brandon Routh), Black Lightning (Cress Williams), Sentinel (Chyler Leigh) et Ryan Choi (Osric Chau).

En plus de cela, Tom Cavanagh et Neal McDonough devraient revenir en tant que méchants Eobard Thawne/Reverse Flash et Damien Darhk, respectivement et Tony Curran jouera le méchant Despero.

Le synopsis officiel d’Armageddon se lit ainsi : « Une puissante menace extraterrestre arrive sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de la team Flash atteignent leurs limites dans une bataille désespérée pour sauver le monde. Mais avec le temps qui passe et le sort de l’humanité en jeu, Flash et ses compagnons devront également faire appel à de vieux amis pour que les forces du bien l’emportent. ».

Cet événement spécial sera lancé dès le 16 novembre sur la CW.

Crédit ©CW