Marvel : Thunderbolts*, Daredevil et Red Hulk dans le spot du 85e anniversaire

De nouvelles images de Thunderbolts*, Daredevil et Red Hulk de Captain America Brave New World se dévoilent dans le spot du 85e anniversaire de Marvel.

Marvel fête ses 85 ans et à l’occasion, la Maison des Idées dévoile une nouvelle promo contenant des images pour des projets attendus à venir.

Le nouveau spot promotionnel célébrant les 85 ans de Marvel présente une voix off de feu Stan Lee et de plusieurs stars du MCU, ainsi que des aperçus de Thunderbolts*, Captain America : Brave New World et Daredevil : Born Again.

Dans un court extrait de Thunderbolts*, dont la sortie est prévue en mai 2025, les portes de l’ascenseur s’ouvrent pour révéler l’équipe titulaire d’antihéros, dont Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh) et US Agent (Wyatt Russell).

Un autre bref plan montre Charlie Cox reprenant son rôle de Matt Murdock (alias Daredevil) aux yeux brillants dans Born Again, qui sortira sur Disney+ en mars 2025. Il a déjà joué l’avocat aveugle dans Daredevil de Netflix (2015-2018) et The Defenders (2017), avant de faire entrer le personnage dans le MCU avec la série Disney+ She-Hulk (2022).

Le spot se termine par une scène de Captain America : Brave New World, montrant un podium présidentiel devant la Maison Blanche alors que Red Hulk de Harrison Ford surgit du sol. Le film sera dans les salles le 14 février 2025.

Crédit ©Marvel