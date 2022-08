Les anneaux de Pouvoir :  » On a travaillé de manière très étroite avec Le Tolkien Estate »

Les créateurs et showrunners de la série sont revenus sur la collaboration avec les héritiers de Tolkien et le travail autour de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, notamment sur la chronologie compressée du Second Age.

A l’occasion d’une conférence de presse ce lundi pour la série Les Anneaux de Pouvoir, le Cerveau a pu demander aux créateurs et Showrunner de la série jusqu’où ces derniers se sont permis d’aller et s’ils s’étaient imposés des limites vis-à-vis du matériel originel, à savoir les annexes du Seigneur des Anneaux, qui pourtant ne sont pas très riches en détails au-delà de la chronologie d’évènements de l’époque que les deux créateurs transposent à l’écran.

Époque qui mène aux évènements que nous connaissons tous de la trilogie de romans et de films, qui ont fait du Seigneur des Anneaux un culte populaire.

Patrick Mc Kay a bien soumigné le fait que dès le début, les scénaristes voulaient rester au plus proche des écrits du maitre de la fantasy : « On ne s’est pas trop éloigné. Nous ne voulions rien intégrer dans la série qui ne ressemblerait pas à quelque chose qu’on pourrait trouver dans les livres. Mais la ligne à ne pas franchir parfois pouvait parfois bouger. »

La productrice, Lindsey Weber quant à elle, a bien insisté sur le niveau de collaboration avec les héritiers de l’auteur. « On a travaillé de manière très étroite avec Le Tolkien Estate, ce qui nous a beaucoup aidé sur ce point. » a déclaré cette dernière. « Mais aussi avec Simon Tolkien en personne, qui était consultant sur la série. On avait aussi des experts incroyables avec nous concernant les domaines d’expertises précis comme le langage, les scripts et les choses de ce genre. »

De quoi rassurer les fans sceptiques qui pensent déjà que la série serait une hérésie au lore de Tolkien, notamment avec le choix de compresser plus de mille ans d’intrigue, histoire de donner plus de cohérence à un récit étalé sur 5 saisons.

« La plus grosse liberté qu’on ait prise c’est la compression du temps. On s’est dit trsè tôt que si on voulait raconter l’histoire du second age, à la manière d’un documentaire, il y aurait des personnages humain et héros qui mourraient à chaque épisode, chaque saison. Et ce serait difficile de s’investir dans un arc narratif aussi long. » a expliqué JD Payne.

« Et ça n’a pas dérangé le Tolkien Estate, puisqu’ils ont approuvé » a continué le showrunner « on a juste adapté l’histoire du Second Age à l’écriture d’une série TV. »

A vue des premiers épisodes, la compression de la Timeline ne devrait pas déranger les puristes, bien que certains fans, gardiens auto-proclamé du temple du Seigneur des Anneaux trouveront toujours de quoi redire.

Pour découvrir les premiers épisodes de la série Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video, pour savoir si vraiment cette dernière respecte ou non le Lore, il faudra attendre vendredi matin à 3h, heure de mise en ligne de la série. Le reste de la saison sera diffusé à raison d’un épisode par semaine tous les vendredis à 6 heures du matin jusqu’au 14 octobre. Namarië.

Crédit photos : Jenny Anderson/ Prime Video