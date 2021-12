Tu sais que tu es fan du Seigneur des anneaux quand…

« Fuyez, pauvres fous ! » Gandalf –Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau.

Etre fan, ce n’est pas qu’être aux rendez-vous devant son poste lors de rediffusions de votre film préféré. C’est aussi vivre son film. Et, plus on est fan, plus quelques éléments de ce dernier s’immiscent dans notre vie quotidienne, qu’on le veuille ou non. Afin de vous aider à identifier si vous êtes fans, ou non, Brain Damaged vous aide en listant quelques élèments, des symptômes, quelques indices, qui pourront vous indiquer si vous êtes sévèrement atteint par votre passion.

Le Seigneur des anneaux, ou LOTR, c’est avant tout une oeuvre de J.R.R Tolkien, divisée en trois volumes : La Communauté de l’anneau (The Fellowship of the Ring), Les Deux Tours (The Two Towers) et Le Retour du roi (The Return of the King). Adaptée au cinéma en 2001 par Peter Jackson, et produite par New Line Cinema, la licence, 20 ans plus tard, est toujours aussi active et abrite un des plus grand fandom du monde. Que l’on soit puriste ou seulement amateur des films, la Trilogie est désormais culte,et l’univers de l’écrivain l’objet de fantasme, de rêve et d’imaginaire pour beaucoup de personnes. Et souvent cet imaginaire envahit certains moments de la vie quotidienne, la preuve en est avec ces 50 points !

Tu sais que tu es fan de LOTR quand…

Tu appelles « Ton précieux » avec la voix de Gollum n’importe quel objet qui a son importance à tes yeux…Même ta brosse à dent ! A chaque fois que tu mets une bague tu vérifies si tu n’es pas invisible (on sait jamais). Tu as jeté ton alliance dans le feu pour vérifier si ce n’est pas l’Anneau unique… …Malheureusement ce n’était pas l’anneau unique, et ton conjoint l’a très mal prit. Tes bijoux sont les mêmes que ceux de la Trilogie Tu surnommais ton ex « le Hobbit » parce qu’il avait des poils sur le pied Dès que quelqu’un parle d’un anneau de mariage tu pense « Un anneau pour les gouverner tous!… » D’ailleurs tu te retiens à certains mariages de crier cette phrase pendant l’échange des alliances. Tu demandes si Gandalf n’était pas le Père Fouras avant le film. Tu t’es mis à l’Elfique, au Rohirrim et au Sidarin. Peu importe ses rôles, Elijah Wood sera toujours Frodo. Tu sais ce que veux dire « Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. », et non ce n’est pas du berbère, ni du Turc ou du Chinois ! Tu t’es acheté une Etoile du Soir, te manque plus qu’Aragorn. Pas d’chance, Viggo Mortensen est déjà pris ! Pour toi l’Europe, c’est la Terre du Milieu… Lorsqu’on te dit que tu vas manger du poisson, tu chantes comme Gollum… « Ce que nous voulons… » Tu trouves que Hugo Weaving est plus classe en Elrond qu’en Agent Smith. Lorsqu’on te dit que tu ressembles à un Hobbit, tu prends ça pour un compliment. Tu sais qu’il n’y a jamais eu d’Elfes au Gouffre de Helm (mais la mort d’Haldir te chagrine quand même) ! D’ailleurs le véritable nom de la bataille du Gouffre de Helm, c’est la bataille de Fort-le-Cor ! Tu te dis que Robin Williams aurait fait un bon Tom Bombadil. Tu préférerais regarder tes films dans un palantir plutôt qu’un écran. Tu es capable de citer l’arbre généalogique de Merry et Pippin alors que tu ne sais pas le nom de tes propres cousins éloignés. Tu appelles ta fille Arwen Undomiel (véridique) ! Tu observes chaque bouteille d’eau sous tous les angles en espérant qu’elle émette de la lumière. Pour interrompre un débat qui dégénère, tu hurles « ET MA HACHE ! » en frappant du poing sur la table, alors que ça n’a aucun rapport avec la discussion. Tu dis que ce serait quand même classe d’ouvrir des portes de pierre juste en prononçant : « Mellom » Tu as troqué ton nom mortel et moderne pour une version un peu plus Elfique de ce même prénom, comme par exemple Lúthien Telperiën (le Cerveau vous invite à trouver le vrai nom du membre de la rédaction qui porte cette version elfique). A chaque fois que tu vois un feu d’artifice tu te demandes si une des fusées ne va pas se transformer en Dragon…Malheureusement cela n’arrive jamais. Tu t’es laissé pousser les cheveux pour ressembler à Arwen ou Galadriel. Quand tu te balades en forêt, tu t’attends à ce qu’un Ent te parle, comme Merry et Pippin. « You Shall Not Pass ! » Pour toi Howard Shore et Peter Jackson sont la réincarnation de J.R.R Tolkien, obligé. Tu as songé à demander à ton chirurgien si la chirurgie esthétique des oreilles pouvait être envisageable… Avoir des oreilles pointues comme les elfes et les hobbits, c’est classe ! Tu trouve beaucoup moins classe les chansons de Merry et Pippin en français qu’en anglais « Viens donc et n’ait pas peur car il faut bien que je soigne mon coeur, que le vent souffle, et que la nuit tombe, il nous faut partir./Hey! Ho! To the bottle I go. To heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, But there still be many miles to go« . Faut dire, c’est sacrément moins entrainant… Même quand Dominic Mohnagan est perdu dans une île mystérieuse après un crash, pour toi il reste avant tout un Hobbit ! Tu t’es mis à fumer la pipe… …D’ailleurs tu arrive à faire des formes avec la fumée de ta pipe. Tu sais combien d’anneaux ont eu les Rois Elfes, les Seigneurs Nains, les Hommes Mortels destinés au trépas. Tu sais que Mithrandir est le nom de Gandalf le blanc au Gondor Ca a beau être barbu, un Nain finalement ça peut être très attachant comme créature. Tu ne peux pas t’empêcher de répondre » On t’as reconnu Sauron, c’est bon » si jamais quelqu’un te demande si tu n’as pas vu son anneau quelque part. Tu t’es décidé à faire de l’équitation, le cheval c’est classe ! Tu t’es laissé pousser les cheveux, et tu porte des tresses comme Légolas. Tu ne peux pas t’empêcher d’ajouter d’une voix traînante et sifflante, « La Comté… » chaque fois que quelqu’un te dit « Ah, je n’peux pas la/le sacquer ! » (Oui, c’est nul, mais le Cerveau assume !) Tu manges des gaufres à l’épeautre et au miel, tu regardes le nombre de calories sur la boîte, et tu te dis : « Oh bon sang, je mange des Lembas !!! » Tu sais très bien pourquoi tu as peur des araignées. Et que ce n’est pas seulement à cause de Arachne, mais parce que tu sais qui est son ancêtre, et tu trembles en entendant le nom d’Ungoliant. Un jour, tu auras trois pierres précieuses magnifiques dans ton salon, et tu les appelleras Silmarils.

Tu as une affection profonde pour Enya, et pas seulement pour sa voix. Tu veux insulter quelqu’un tu le traite de « Vilain Hobbit joufflu » Tu penses que ce n’est pas une coïncidence qu’il y ait une référence au Seigneur des Anneaux dans l’épisode de l’Inspecteur Barnaby dans lequel apparaît Orlando Bloom…bien avant qu’il obtienne le rôle de Légolas.

Crédit Photo : © New Line Cinema / Avec la participation des lecteurs de Brain Damaged