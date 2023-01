DC Studios : Le créateur de l’Arrowverse Greg Berlanti réduirait son implication

Le créateur et producteur de l’Arrowverse, Greg Berlanti, chercherait à réduire son implication dans DC à l’avenir.

Greg Berlanti, le créateur de l’Arrowverse, chercherait à réduire son implication dans DC. Lancée par Berlanti en 2012 via Arrow, la franchise est devenue son propre univers interconnecté basé sur les héros et les méchants emblématiques de DC. Grâce au prolifique producteur, l’Arrowverse a donné vie à de nombreux spin-offs tout en étoffant la franchise. L’Arrowverse a également organisé des crossovers événements annuels, y compris Crisis on Infinite Earths qui a changé la donne.

Cependant, il semble que le temps de Berlanti avec DC pourrait être réduit de manière significative. Selon The Hollywood Reporter, le fondateur de Berlanti Productions ne devrait « pas être fortement impliqué » dans les propriétés de DC à venir. Suite à son nouvel accord avec Warner Bros. Discovery, Berlanti se concentrera sur d’autres genres et types de contenu de programmation pour le studio.

Cela ne veut pas dire que Berlanti se retire entièrement des séries de DC, mais ce sera certainement beaucoup moins que les années précédentes, d’autant plus qu’une grande partie de ses séries ont été annulées ou sont terminées. Et avec James Gunn qui a repris les rênes du studio DC et supervise les séries et les films pour les porter vers une nouvelle direction, il n’est pas étonnant de voir Berlanti prendre du recul pour se concentrer sur autre chose.

Les projets de Berlanti en cours

A ce jour, Berlanti a trois séries télévisées Arrowverse / DC, sur la CW : deux qui reviennent et une qui fait ses débuts cette année. La saison 9 de Flash marquera la dernière série de la série mettant en vedette Grant Gustin. Ce sera également la dernière série basée sur la terre Première dans la franchise Arrowverse. La saison 9 de Flash contient 13 épisodes et sera diffusée à partir du 8 février.

Bien que techniquement liée à l’Arrowverse, Superman & Lois, a révélé dans le final de la saison 2 que ses événements existaient sur une Terre différente. L’aventure de la famille Kent reprendra le mardi 14 mars prochain avec la saison 3. Pour la dernière série de DC sur la CW, la chaine lancera Gotham Knights également produite par Berlanti. Bien qu’elle partage le même nom, la série Gotham Knights n’est pas lié au jeu vidéo du même nom et elle ne fait pas partie de l’Arrowverse.

Sur HBO Max, Berlanti a deux séries DC qui sont sur le point de se terminer en 2023. La semaine dernière, HBO Max a confirmé que Titans et Doom Patrol ne reviendront pas pour une saison 5. Pour le moment sans date, la partie 2 de leur saison 4 respective sera diffusée un peu plus tard cette année.

Berlanti a aussi une autre série DC prévue pour 2023 avec Dead Boy Detectives, basé sur la propriété DC / Vertigo. Le producteur est également en train de redévelopper la série Green Lantern qui devrait finalement se concentrer uniquement sur John Stewart et non plus Guy Gardner et Alan Scott.

Pour l’instant, ni Berlanti ni ses représentants n’ont commenté l’histoire de The Hollywood Reporter au moment de la publication.

