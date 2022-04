Dead Boy Detectives : HBO Max commande la série spin-off de Doom Patrol

HBO Max commande officiellement Dead Boy Detectives, la série DC spin-off de Doom Patrol, mais recaste les personnages.

Dead Boy Detectives est officiellement en production chez HBO Max. Le streamer a commandé 8 épisodes de la série de détectives fantômes, spin-off de Doom Patrol.

Basée sur les comics DC Sandman et Dead Boy Detectives, la série est décrite comme une « nouvelle version d’une histoire de fantômes qui explore la perte, le chagrin et la mort à travers l’objectif d’Edwin Payne et Charles Rowland, deux adolescents britanniques décédés et de leur amie vivante, Crystal Palace. Comme une série policière vintage – seulement plus sombre et sous acide. »

Edwin, Charles et Crystal sont tous apparus dans l’épisode « Dead Patrol » dans la saison 3 de Doom Patrol, mais ils seront interprétés par différents acteurs dans la nouvelle série. Ty Tennant, Sebastian Croft et Madalyn Horcher jouaient respectivement Edwin, Charles et Crystal dans Doom Patrol.

Dans la nouvelle série Dead Boy Detectives George Rexstrew reprendra le rôle d’Edwin Payne et Jayden Revri (The Lodge) sera Charles Rowland, les détectives titulaires de la série. Le casting comprend également Kassius Nelson (Hollyoaks) en tant que Crystal Palace, Briana Cuoco (The Flight Attendant) en tant que Jenny the Butcher, Ruth Connell (Supernatural) en tant qu’infirmière de nuit, Yuyu Kitamura (The Expatriates) dans le rôle de Niko et Jenn Lyon (Claws) sera Esther.

Steve Yockey (The Flight Attendant, Supernatural, Doom Patrol) a écrit le pilote et servira de showrunner. Yockey produira également la série aux côtés de Jeremy Carver, Greg Berlanti et Sarah Schechter. Lee Toland Krieger a réalisé le pilote et a produit l’épisode avec David Madden. La série est produite par Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television.

Source : Deadline / Crédit ©HBO Max