Netflix : Bridgerton et Lupin, les séries les plus populaires de la plateforme

Netflix dévoile le classement de ses séries et films les plus populaires chez leurs abonnés. La Chronique de Bridgerton est la plus regardée.

Netflix est du genre à garder ses chiffres secrets, mais la plateforme semble être de plus en plus transparente. Evidemment les résultats qu’elle dévoile sont des chiffres calculés par la plateforme elle-même avec un système qui permet clairement de donner une image positive des audiences.

Lundi, Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, a publié un nouvel ensemble de données à Code Con qui a permis de brosser un tableau des films et séries originaux les plus populaires de Netflix. Tout d’abord, il a dévoilé l’audience des comptes abonnés de Netflix sur la base de la métrique standard du streamer de deux minutes de visionnage au cours des 28 premiers jours suivant sa sortie. Il en va de même pour la liste mise à jour des 10 meilleurs films.

Les séries Netflix les plus populaires de tous les temps

1. La Chronique de Bridgerton Saison 1 (82 millions de comptes abonnés)

2. Lupin Partie 1 (76 millions)

3. The Witcher Saison 1 (76 millions)

4. Sex/Life (67 millions)

5. Stranger Things 3 (67 millions)

6. La Casa de Papel Partie 4 (65 millions)

7. Tiger King Saison 1 (64 millions)

8. Le Jeu de la Dame (62 millions)

9. Sweet Tooth Saison 1 (60 millions)

10. Emily in Paris Saison 1 (58 millions)

Comme on peut le constater, la série française Lupin avec Omar Sy a fait un carton et fait part égale avec The Witcher derrière La Chronique de Bridgerton. Sex/Life a récemment reçu un renouvellement pour une saison 2 tandis que des suites pour Bridgerton, The Witcher, Stranger Things, La Casa de Papel, Sweet Tooth et Emily in Paris sont également à l’horizon.

Mais La Chronique de Bridgerton pourrait rapidement perdre sa place de leader. Sarandos dit que Squid Game, une série coréenne qui a fait ses débuts il y a seulement 10 jours, est en passe d’être la série originale la plus énorme de tous les temps et est déjà numéro un dans la plupart des pays.

La plateforme a aussi révélé les chiffres des séries les plus vues en nombres d’heures.

Les séries Netflix les plus regardées de tous les temps

1. La Chronique de Bridgerton Saison 1 (625 millions d’heures)

2. La Casa de Papel Partie 4 (619 million)

3. Stranger Things 3 (582 millions)

4. The Witcher Saison 1 (541 millions)

5. 13 Reasons Why Saison 2 (496 millions)

6. 13 Reasons Why Saison 1 (476 millions)

7. You Saison 2 (457 millions)

8. Stranger Things 2 (427 millions)

9. La Casa de Papel Partie 3 (426 millions)

10. Ginny & Georgia Saison 1 (381 millions)

Côté films, pour la plupart, les deux listes (en nombres de comptes et nombres d’heures) sont assez similaires mais on notera que la comédie romantique The Kissing Booth 2 a réussi à se faufiler dans le top cinq en nombre d’heures, battant la trilogie romcom A Tout les Garçons. The Irishman de Martin Scorsese est aussi dans le second classement probablement aidé par sa durée de 210 minutes.

Les films Netflix les plus populaires de tous les temps

1. Tyler Rake (99 millions comptes membres)

2. Bird Box (89 millions)

3. Spenser Confidential (85 millions)

4. 6 Underground (83 millions)

5. Murder Mystery (83 millions)

6. The Old Guard (78 millions)

7. Enola Holmes (77 millions)

8. Project Power (75 millions)

9. Army of the Dead (75 millions)

10. Un Papa Hors Pair (74 millions)

Les films Netflix les plus regardés de tous les temps

1. Bird Box (282 millions d’heures)

2. Tyler Rake (231 millions)

3. The Irishman (215 millions)

4. The Kissing Booth 2 (209 millions)

5. 6 Underground (205 millions)

6. Spenser Confidential (197 millions)

7. Enola Holmes (190 millions)

8. Army of the Dead (187 millions)

9. The Old Guard (186 millions)

10. Murder Mystery (170 millions)

