Madame Web : Nouvelle photo de Sydney Sweeney en Spider-Woman

Nouvelle photo de Sydney Sweeney en Spider-Woman dans les coulisses du film Madame Web.

Une photo des coulisses de Madame Web postée sur les réseaux sociaux donne le meilleur aperçu du costume de Spider-Woman de Sydney Sweeney. Sweeney joue Julia Carpenter dans le film Sony Spider-Man Universe.

Le compte @SpiderMan_Newz a partagé la photo de Sweeney avec son costume pratique de Spider-Woman dans Madame Web.

New Behind the scenes look of Sydney Sweeney in her suit for madame Web pic.twitter.com/h1aNyQ9Rzc

