WandaVision : Le destin d’un personnage de Captain Marvel révélé (Spoilers et Promos)

Découvrez les promos de la suite de WandaVision qui commence vraiment à donner des réponses. Le destin d’un personnage de Captain Marvel révélé. Spoilers.

L’épisode 4 de WandaVision fut plein de révélations concernant Westview et le monde extérieur. Ce fut l’occasion de voir l’Agent Jimmy Woo (Randall Park) de Ant-Man ainsi que Dr. Darcy Lewis (Kat Dennings) de la saga Thor. Ces deux-là ont découvert que Wanda et Vision (sensé être mort) vivaient dans un monde de sitcoms et c’est bien eux qui tentaient d’entrer en contact avec Wanda via la radio dans les épisodes précédents.

L’épisode 4 était très différents des précédents, il s’éloigne du format sitcom et montre enfin le monde extérieur qui commence vraiment à se dévoiler. La série confirme que Geraldine est bien Monica Rambeau, la fille de Maria de Captain Marvel, et qu’elle travaille pour le SWORD.

Monica faisait partie des gens qui ont disparu pendant le snap de Thanos et quand elle est revenue, elle a découvert que sa mère était morte. La série révèle ainsi que la meilleure amie de Carol Danvers est morte d’un cancer il y a trois ans, soit deux ans après le snap. On découvre également que Maria a eu un rôle très actif dans la construction de SWORD.

A la fin de l’épisode, on revient au moment où Monica a été éjectée de Westview par Wanda. Cette dernière a utilisé sa magie contre Monica qui s’est retrouvée en dehors du champ d’énergie de Westview. Et quand les agents se précipitent pour l’aider, elle rapporte dans un état second que c’est Wanda qui est à l’origine de tout ça.

Les promos de l’épisode 5 – et au-delà – montrent que les événements vont continuer de s’accélérer. Wanda et Vision sont toujours coincés dans des sitcoms mais la réalité continue de s’immiscer un peu plus et elle va clairement finir par les rattraper. On a un aperçu de parodie de Modern Family qui devrait arriver dans les prochains épisodes mais avant ça, on plongera des les années 80 et 90.

On peut également voir que Vision va finir par comprendre qu’il y a vraiment quelque chose qui cloche et il a l’air terrifié dans la promo. Mais est-ce que Wanda le manipulera à nouveau pour qu’il oublie ? Il est quasi certain que s’il sort de Westview, il mourra. Réponse dans les semaines à venir.

WandaVision, c’est tous les vendredis sur Disney+.

WandaVision – Promos épisode 5