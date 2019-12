Birds of Prey : Comment Harley Quinn gère sa rupture avec Joker (image)

Margot Robbie parle de la rupture entre Harley Quinn et Joker et découvrez une nouvelle image du film Birds of Prey.

Une nouvelle image du film Birds of Prey a été dévoilé par le magazine Empire. On découvre Harley Quinn dans son nouveau look, qui s’éloigne d’une explosion avec un grand sourire sur le visage. Il y a fort à parier qu’elle y soit pour quelque chose.

La dernière fois que nous avons vu Harley Quinn dans Suicide Squad, Joker (Jared Leto) la faisait s’échapper de prison. On se demande ainsi ce qu’il s’est passé entre temps. Le trailer de Birds of Prey a dévoilé que c’était fini entre Joker et Harley Quinn. Cette dernière prend son indépendance, ce qui est un point important du prochain film DC. Comme dans toute rupture, les choses ne seront pas simples.

Dans une interview récente, Margot Robbie s’est confiée sur cette séparation : “Elle essaie de l’assumer. Cela semblait être un véritable moyen de faire face à une rupture. Ce n’est pas tout beau tout propre d’être une femme forte. C’est tellement dur. Elle est un peu plus Courtney Love que Debbie Harry cette fois. Elle dit : «Je suis célibataire, je n’ai pas besoin de lui, qu’il aille se faire voir. Mais si le Joker lui envoyait un texto, ‘T’es réveillée ?’ elle le rejoindrait en courant. Elle tomberait en morceaux.”

Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) et Rosie Perez (Renee Montoya) sont aussi au casting du film.

Réalisé par Cathy Yan, le film est prévu pour le 5 février 2020.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros