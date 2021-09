Star Wars Andor : Diego Luna tease des visages familiers dans la série

Diego Luna dit que la série préquelle Star Wars Andor a fini son tournage et tease l’apparition de visages familiers.

La franchise Star Wars continue de s’étendre sur le petit écran et parmi les séries à venir, se trouve Star Wars Andor, centrée sur Cassian Andor, le personnage que Diego Luna incarnait dans Rogue One.

En pleine promo pour la série Amazon Prime Pan y Circo, Luna a révélé que « vous verrez certainement des visages familiers. » Puis il ajoute : « Je peux vous parler de ce projet pas comme les autres parce que je ne peux pas gâcher la fin si vous avez déjà vu [Stars Wars: Rogue One]. Peu importe ce que je dis, je ne peux pas gâcher la fin. »

Il fait évidemment référence au sort tragique de Cassian Andor dans Rogue One, mais il ne peut pas en dire plus sur ce qui contiendra la série. Il a cependant discuté des défis du tournage qui s’est déroulé durant la pandémie : « Pour être honnête, cela a été une telle bénédiction de faire ce travail et de le faire dans ces circonstances », a-t-il déclaré.

Il est reconnaissant de l’équipe : « J’ai eu la chance de travailler avec une équipe dont je ne pourrais pas être plus fier et que j’admire davantage. C’est un moment difficile d’être en tournage, et nous avons vraiment eu de la chance. Nous avons terminé le tournage maintenant et nous le préparons pour que le public le voie. »

Luna est très heureux que la série existe : « Bien que je ne puisse pas dire grand-chose, ce que je peux vous dire, c’est que l’expérience a été littéralement une transformation pour moi. C’est quelque chose que je voulais vraiment faire et que je pensais ne pas pouvoir faire. Je suis plus qu’heureux. »

L’acteur d’origine mexicaine est content de continuer d’explorer son personnage et de représenter sa communauté. Pour lui, les fans y sont pour beaucoup : « Le public peut être entendu ; nous devons envoyer un message », a-t-il déclaré. « Nous voulons voir nos histoires, nous voulons nous voir et nous sentir représentés. Nous voulons nous connecter avec ces personnages et ces histoires que nous voyons dans les films et sur toutes les plateformes. »

Il ajoute : « Nous avons une voix en tant que public et nous avons du pouvoir. Nous devons envoyer le bon message lorsque vous achetez un ticket de cinéma ou lorsque vous cliquez sur les différentes plateformes, vous envoyez un message. Et quand vous ne le faites pas, vous envoyez également un message. Alors, soyons responsables car nous pouvons transformer les choses et faire en sorte que nous soyons plus représentés et mieux représentés à l’écran. »

La série Star Wars Andor sera diffusée courant 2022 sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm/Disney