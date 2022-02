Euphoria saison 2 : Fin tragique pour un des personnages dans le final (SPOILERS)

Le final de la saison 2 de Euphoria se termine tragiquement pour plusieurs personnages mais un en particulier ne survie pas. Spoilers.

La saison 2 de la série Euphoria aurai été sacrément mouvementée pour plusieurs personnages et elle se termine par une tragédie avec la mort d’un personnage. Le final reprend là où l’épisode précédent s’est arrêté avec la pièce de Lexi qui est loin de plaire à sa sœur Cassie qui se lance dans une bagarre sur la scène contre la comédienne qui la joue, avant que Maddy ne débarque et entre dans la mêlée.

Ailleurs, Nate qui est furieux contre son père Cal, a décidé de le dénoncer à la police. Avant que les flics n’arrivent sur place, Cal tente de s’excuser mais le mal est fait, la police débarque pour l’arrêter alors que Nate a en sa possession une clé USB avec les vidéos de son père.

Fusillade chez Fez

Chez Fez, alors que ce dernier s’apprêtait à se rendre à la pièce de Lexi, les choses vont prendre un mauvais tournant. Custer admet que la police a trouvé le corps de Mouse puis Ashtray lui plante un couteau dans le cou avant que Fezco ne puisse l’arrêter. A partir de là, c’est l’escalade de l’horreur. Fez dit à Ash qu’il va se dénoncer pour le meurtre de Custer parce que la police va arriver.

Il dit à Ash de partir, mais le garçon n’écoute pas; au lieu de cela, il empile toutes leurs armes dans la salle de bain et se prépare à faire son dernier combat. Lorsqu’il entend du bruit à la porte d’entrée, Fez baisse un instant sa garde, ce qui donne à Ash juste le temps de frapper son frère à la tête puis de s’enfermer dans la salle de bain.

La police fait irruption et vise Fez, qui les supplie de ne pas tirer. « Il y a un enfant là-dedans ! » crie-t-il, suppliant Ash de sortir. Mais quand Ash entend une grenade exploser, il commence à tirer à travers la porte – et touche Fez avec une balle sur le côté. Les flics ripostent et ça devient très moche. Fez perd abondamment du sang sur le sol, criant toujours à son frère d’arrêter de tirer, mais l’enfant ne répond pas (Ash ne dit pas un mot dans l’épisode, mais tout se lit sur son visage). La fusillade est violente, et le pauvre Fez est allongé là sur le tapis sale en train de crier pour qu’Ash lui réponde.

Les choses se calment, alors un officier ouvre la porte de la salle de bain et crie que Ash est à terre. Mais il faisait semblant ! Il s’assoit et abat le flic juste devant lui, puis regarde le viseur laser d’un autre officier monter de son visage jusqu’à son front. Fez entend le dernier coup de feu et sait ce qui s’est passé. Ashtray est mort. Fez est embarqué par la police.

Rue sobre

Du côté de Rue, la pièce de Lexi lui fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses . Après la pièce, elle passe un coup de fil à Lexi et lui dit qu’elle a aimé. Rue se rend chez Lexi et dit à son amie : « J’ai traversé beaucoup de choses et je ne sais pas quoi en faire. Tu as traversé beaucoup de choses et tu sais quoi en faire. » Voir la pièce « signifiait énormément pour moi », ajoute Rue. Elles partagent à quel point leurs pères leur manquent et toutes les autres émotions compliquées qui vont avec.

Dans les toilettes des filles, une Cassie battue dit à Maddy qu’elle et Nate ont rompu. « Ne t’inquiète pas, » dit Maddy, « Ce n’est que le début. » Et alors que tout le monde quitte la salle, Jules s’assied à côté de Rue et lui dit qu’elle l’aime et qu’elle lui manque. Sans dire un mot, Rue l’embrasse sur le front, puis s’en va alors que Jules est en larmes.

En voix-off, Rue nous dit qu’elle est restée abstinente pour le reste de l’année scolaire. « Je ne sais pas si ce sentiment durera éternellement », dit-elle, « mais j’essaie. »

Fin de saison.

Euphoria, qui a été renouvelée pour une saison 3, est disponible en France sur OCS.

