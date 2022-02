Euphoria saison 2 : Une tragédie dans le final ? (trailer)

La bande-annonce du final de la saison 2 de Euphoria montre que les choses pourraient bien se terminer en tragédie. Spoilers.

Depuis son retour le mois dernier après deux ans et demi d’absence, la série Euphoria a montré quelques faiblesses dans son écriture et le portrait de certains personnages, mais elle a aussi confirmé sa place dans le paysage des séries comme étant complètement hors du commun.

Lors de la soirée du Nouvel An qui a lancée la saison, Rue (Zendaya) et Jules (Hunter Schafer) se sont retrouvées. Dans le même temps, Elliot (Dominic Fike) est arrivé et s’est immédiatement immiscé entre le couple, créant des tensions. La saison 2 fait également le point avec les personnages secondaires, dont Maddy (Alexa Demie), Cassie (Sydney Sweeney), Lexi (Maude Apatow), Nate (Jacob Elordi), Cal (Eric Dane), Kat (Barbie Ferreira) ou encore Fezco (Angus Cloud).

L’un des principaux sujets de la saison 2 a été les problèmes de Rue face à sa sobriété. Après avoir rechuté lors du final de la saison 1, sa toxicomanie devient lentement incontrôlable tout au long de la deuxième saison. Les épisodes récents l’ont vue toucher le fond et s’en prendre à ses proches. Alors qu’elle est en fuite et souffre de sevrage, Rue cherche refuge auprès de l’impitoyable Laurie (Martha Kelly), enseignante devenue dealeuse de drogue qui l’a presque, ce qui l’oblige à rentrer chez elle et à faire un effort pour rester sobre.

Dans l’avant dernier épisode de la saison, la pièce de Lexi, qui a occupé le devant de la scène et a exploré bon nombre de ces thèmes et relations difficiles. Ce fut en gros, un récap des deux saisons, explorant chacun de ses proches et déclenchant des colères. Après avoir rapidement réalisé qu’il s’agissait en fait d’eux, la pièce dépeint de nombreux événements et relations importants de la vie à travers la perspective de Lexi, amenant de nombreux personnages à réfléchir sur leurs décisions et les comportements passés.

Maintenant, la bande-annonce du final montre que les retombées de la pièces vont provoquer des violences. Il semble que le conflit entre Maddy (Alexa Demie) et Cassie (Sydney Sweeney) viendra à son paroxysme après que Cassie est trahie Maddy avec Nate. Et suite à l’interaction tendue entre Fez, Faye et Ashtray, il semble que le trafiquant de drogue préféré des fans sera en danger lors dans le dernier épisode de la saison. Il est possible qu’il se fasse arrêter pour le meurtre de Mouse ou pire, qu’il meurt.

Cette seconde saison va-t-elle se terminer avec une tragédie ? Clairement les choses ne s’arrangent pas et tous le monde est sur les nerfs.

Euphoria, c’est le dimanche sur HBO et dès le lendemain sur OCS.

Euphoria saison 2 – Promo finale