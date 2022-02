Euphoria : HBO renouvelle la série pour une saison 3

Alors que la saison 2 est toujours en cours de diffusion, HBO renouvelle déjà la série Euphoria pour une saison 3.

Les fans de la série Euphoria peuvent respirer. Alors que la saison 2 est actuellement à la moitié de sa diffusion, une saison 3 est d’ores et déjà annoncée par HBO. Cette nouvelle n’est pas surprenante puisque la série portée par Zendaya a récemment doublé son audience.

Le drame créé par Sam Levinson a doublé son audience moyenne de la saison 1 de 6,6 millions de téléspectateurs avec le premier épisode de la saison 2, qui a attiré plus de 13 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes depuis le 9 janvier. Cet épisode a également la prétention d’être l’épisode de câble premium américain le plus discuté sur les réseaux sociaux depuis le final de la série Game of Thrones en 2019, selon la chaine.

Dans une déclaration sur le renouvellement de la saison 3, Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, a déclaré : « Sam, Zendaya et l’ensemble de la distribution et de l’équipe d’Euphoria ont porté la saison 2 à des sommets extraordinaires, défiant les conventions et la forme narratives, tout en conservant son cœur. Nous ne pourrions pas être plus honorés de travailler avec cette équipe douée et extrêmement talentueuse ou plus excités de poursuivre notre voyage avec eux dans la saison 3. »

La série met également en vedette Hunter Schafer, Dominic Fike, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Angus Cloud, Maude Apatow, Storm Reid, Barbie Ferreira, Austin Abrams, Alexa Demie, Algee Smith, Nika King et Javon Walton. Il compte Levinson, Zendaya et Drake parmi ses producteurs exécutifs.

L’épisode 5 de la saison 2 sera diffusé ce dimanche 6 février sur HBO et sera disponible dès le lendemain sur OCS en France. Le final est prévu pour le 27 février.

Source : EW / Crédit ©HBO