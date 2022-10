Avengers : Kevin Feige tease la suite pour les super-héros de Marvel

Kevin Feige tease comment les nouveaux héros de Marvel préparent les prochains films Avengers.

Avengers: Endgame a peut-être été la fin de la saga Infinity dans l’univers cinématographique Marvel, mais l’équipe des Avengers va revenir pour plus d’aventures. Cependant, la prochaine fois que nous les verrons à l’écran, ils seront très différents. Le Captain America de Steve Rogers, Iron Man et Black Widow ne seront plus là et si Hulk et Hawkeye sont encore présents dans le MCU, ils ont tous deux formés des héroïnes plus jeunes et plus récentes avec des compétences similaires.

Depuis Endgame, le MCU a planté des graines un peu partout pour un nouveau groupe d’Avengers, qu’il s’agisse des New Avengers, des Young Avengers ou de tout autre sous-ensemble de l’équipe emblématique. Au cours des prochaines années, tout commencera à se mettre en place.

Marvel Studios a déjà deux films Avengers sur son agenda : Avengers : The Kang Dynasty en 2025 et Avengers : Secret Wars en 2026. Avec ces titres à l’horizon, ce ne sera qu’une question de temps avant de voir qui va réellement faire partie de ces nouvelles équipes. Lors de l’avant-première de Black Panther: Wakanda Forever mercredi soir, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a été interrogé sur tous les nouveaux personnages des Avengers qui ont été introduits.

« Eh bien, je pense que les gens comprennent parfois ce que nous mettons [en place] », a déclaré Feige à Deadline. « Nous nous inspirons des comic books et, oui, introduire autant de personnages que possible des comics est ce que j’ai passé les 22 dernières années à faire. Et ceux-ci font partie des nombreux que nous avons introduits. »

Kevin Feige on assembling the new avengers #WakandaForever pic.twitter.com/RKEkKSzsao — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 27, 2022

Il est difficile de dire exactement qui participera à la prochaine itération des personnages des Avengers, étant donné que nous ne savons pas exactement ce que les nouvelles missions nécessiteront et quels personnages seront présents. Cela dit, il y a un bon mélange de vétérans et de jeunes héros actuellement impliqués dans la franchise.

Doctor Strange, Captain Marvel et le Captain America de Sam Wilson sont les trois héros vétérans prêts à aider à diriger une nouvelle équipe d’Avengers. Ils joueront probablement un rôle important dans les prochaines histoires des Avengers et peut aussi probablement compter sur Hulk et Hawkeye. Cependant, beaucoup de personnages présentés dans ces films seront probablement plus jeunes.

Kate Bishop, la chef habituelle des Young Avengers, a été présentée comme la prochaine Hawkeye. Parmi les autres Young Avengers populaires qui sont apparus dans le MCU, citons Elijah Bradley (vu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver), America Chavez (vue dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness) et Cassie Lang (la fille de Scott Lang qu’on verra adulte dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania).

Notons aussi que la franchise a également présenté She-Hulk (et Skaar le fils de Hulk) , Moon Knight, Shang-Chi, Yelena Belova, Miss Marvel et Daredevil qui a été réintroduit. Et le mois prochain, nous rencontrerons Riri Williams alias Ironheart ainsi qu’une nouvelle itération de Black Panther dans Wakanda Forever.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel