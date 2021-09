Shang-Chi : film le plus rentable de 2021 devant Black Widow aux USA

Shang-Chi dépasse Black Widow et devient le film le plus rentable depuis le début de la pandémie.

Shang-Chi plus fort que Black Widow, du moins, aux Etats-Unis. Les deux films Marvel sortis cette année sont inévitablement parmi les plus gros succès du box office mais l’un a dépassé l’autre. Ce week-end, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est devenu le film le plus rentable sorti durant la pandémie.

Shang-Chi a encaissé 3,59 millions de dollars vendredi pour un total de 186,7 millions de dollars sur le territoire américain, dépassant les 183,4 millions de dollars gagnés par Black Widow. C’est le meilleur résultat pour un film depuis le début de la pandémie.

Le blockbuster Marvel devrait être en tête du box-office pour le quatrième week-end consécutif, les analystes prédisant un total de trois jours entre 12 et 15 millions de dollars. La semaine dernière, le film a rapporté 21,7 millions de dollars, ce qui est admirable après une saison cinématographique estivale marquée par la vague du variant Delta et des baisses précipitées d’une semaine à l’autre au box-office.

Shang-Chi est sur le point de devenir le premier film à dépasser les 200 millions de dollars au box office américain depuis le début de la pandémie. Il a l’avantage d’être sortie uniquement en salles contrairement à Black Widow qui était aussi disponible sur Disney+ pour les abonnés américains.

Après que le film ait battu le record du meilleur lancement du week-end de la fête du Travail de tous les temps, Disney a annoncé que ses films 2021 restants auraient tous des sorties exclusivement en salles.

Dans le monde, avec environ 330 millions de dollars, Shang-Chi se classe au sixième rang des films les plus rentables de 2021, derrière le total mondial de Black Widow qui s’élève à 378 millions de dollars.

La semaine prochaine, Venom 2 devrait détrôner Shang-Chi de la première place au box office US.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel