Army of Thieves : Nouvelle bande-annonce pour la préquelle d’Army of the Dead

Nouvelle bande-annonce pour le film Army of Thieves, préquelle d’Army of the Dead, produit par Zack Snyder.

Après Army of the Dead, Netflix diffusera le film Army of Thieves, une préquelle centrée sur le craquer de coffres-forts Dieter, joué par Matthias Schweighöfer. Ce dernier est aussi à la réalisation du film qui se déroule avant les événements du film de zombies de Zack Snyder.

Durant l’événement Tudum qui s’est tenu ce samedi 25 septembre, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et elle met bien en place l’intrigue du film. Elle dévoile que le monde est distrait par l’épidémie de zombies qui commence à éclater un peu partout et des criminels vont en profiter pour dérober des coffres-forts.

Dans cette préquelle d’Army of the Dead, Dieter, employé de banque dans une petite ville, vit l’aventure de sa vie quand une mystérieuse inconnue le recrute pour intégrer une équipe comprenant les criminels les plus recherchés par Interpol. Leur objectif : le braquage d’une série de coffres-forts légendaires réputés inviolables, un peu partout en Europe.

Après le succès d’Army of the Dead, Army of Thieves n’est que la première extension de cet univers cinématographique. Snyder prévoit également une série animée, Army of the Dead: Lost Vegas, qui raconte l’histoire d’origine du personnage d’Army of the Dead de Dave Bautista, Scott.

Au casting de Army of Thieves on trouve également Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Jonathan Cohen et Guz Khan. Notez que le comédien français Jonathan Cohen est aussi dans le film.

Zack Snyder et Deborah Snyder sont les producteurs du film, basé sur une histoire de Snyder et Shay Hatten.

Le film sortira sur Netflix le 29 octobre prochain.

Army of Thieves – Trailer VF